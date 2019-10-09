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南投等6縣市消防員要共用消防衣 親民黨團要求檢討

2019-10-09 11:44聯合報 記者周志豪／台北報導

國內接連發生南方澳大橋坍塌與台中消防員救火罹難事件，引發外界關心消防員裝備不足問題。立院親民黨團今呼籲，政府應正視消防員潛水裝備、防火衣與潛水訓練不足問題，讓消防員能發揮更好救援能力，保護人民安全。

親民黨團總召李鴻鈞要求，消防署應立即盤點全國消防裝備，對老舊消防裝備也應儘速檢討，不要再有哪一縣市發生有裝無人或有人無裝情況，讓裝備能發揮保護消防人員功能，讓消防員多接受各式專業訓練完成救援任務。

李鴻鈞表示，南方澳大橋斷橋救援工作，就遇到不是缺裝，就是缺具有救援能力的水下消防員問題。

李鴻鈞說，據消防署統計，宜蘭縣府擁165套溼式防寒衣及25套乾式防寒衣，但具開放水域潛水訓練僅14位消防員，具救援潛水以上等級訓練的人員更掛零，當天發生斷橋意外，宜蘭縣府消防局是沒有足夠能力的水下救援人員，進行緊急救難行動。

親民黨團幹事長陳怡潔表示，目前各縣市消防員防寒衣配置比不一，台中、宜蘭等縣市，1個具下水資格消防員有超過10件「溼式防寒衣」可穿；金門、嘉義、新竹市、連江、台東、澎湖等縣市，卻是1個具下水資格消防員平均連1件溼式防寒衣都沒有。

陳怡潔舉例，去年度台東縣與澎湖縣各發生28與10起水域事故，但台東縣有165件溼式防寒衣，卻沒半個具水下訓練等級消防人員；澎湖有42位具有潛水資格消防員，卻連1件乾式或溼式防寒衣都沒有，一個「有裝無人」，一個「有人無裝」。

陳怡潔批評，中央主管機關從不落實「全國裝備盤點」工作，也不願好好去妥善分配資源，導致有錢的地方政府不愁裝備，窮縣市卻為苦無裝備發愁。

親民黨團副幹事長周陳秀霞則補充，消防員最基本的就是一套消防衣，但目前消防衣裝備也呈現各縣市不均情況，包括南投、宜蘭、基隆、嘉義市、澎湖、新竹市等6縣市人衣比都不足1比1，這些縣市的消防員安全誰來保障？

消防員澎湖親民黨

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