立委批第三航廈遙遙無期是恥辱 桃機估明年中順利發包

2019-10-09 11:30 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ／台北報導



桃園機場第三航廈遙遙無期，今天上午遭立委批評是恥辱。對此，交通部長林佳龍說會在今年底完成變更設計，嘗試發包。桃機則表示預計明年中可望順利發包。

桃機第三航廈由英國知名團隊設計，不過因航廈工程設計難度高，主體工程已三度流標。

立委林俊憲今在立法院交通委員會上質疑，第三跑道114年完工，沒拖到時間也還要六年，第三航廈更是遙遙無期，是個恥辱，台灣光一個新的航廈，規畫多年、講了多年根本就沒辦法，詢問林佳龍能否在自己任內完成發包。

對此，林佳龍說政務官很難預測任期多長，有決心跟航政司、民航局跟桃機講，過去遇到問題要誠實面對，設計繁複有風險，有指示半年內要重新檢討標案，預計在今年底明年初，符合編列預算設計修改，不然不排除解約。

林俊憲問，所以問題是出在設計？林佳龍說基於契約是要修改，經費不斷增加是不符合跟顧問設計公司的規定，目前朝設計簡化，符合預算方向調整，年底前完成變更設計，嘗試發包。一旦符合，後面工程非常快。

桃機董事長王明德今在立院備詢時則表示，該案設計工程難度高和複雜，國內廠商沒有做過，對風險預估和先前不同，在交通部督導之下，就設計、合約發包策略還有營運面改善，希望年底前能夠做清楚決定，屆時將有檢討報告出爐，有望在明年中發包出去。