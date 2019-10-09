綠委提案《境外勢力透明法》中共代理人登記制

2019-10-09 11:30 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱台北報導



中共代理人修法將為本會議朝野攻防焦點，除民進黨團、民進黨立委陳亭妃、時代力量黨團等，均已提案修《兩岸人民關係條例》外，台灣基進黨也與綠委王定宇等人起草《境外勢力影響透明法》與《兩岸人民關係條例部分條文修正草案》，並已通過立院程序委員會排程，預計下週二立院院會一讀。

台灣基進發言人顏銘緯表示，有別民進黨團版本，基進黨強調中共代理人法要有事前登記制度，若無事前的登記，僅一昧提高事後刑罰，只是「治標不治本」。顏提到，台灣境內尚有許多躲在法律保障中的「統促黨們」，這些「統促黨們」登記為一般人民團體，往往無明顯犯罪行為，但又實際上在為中共服務。若僅調高事後刑罰的刑度，根本對這些組織不痛不癢。

另外，顏銘緯也提到，缺乏代理人登記制度的結果，就是司法單位往往都要等到「統促黨們」犯案後才能啟動偵查。若能通過《境外勢力影響透明法》，司法機關便能「主動」要求統戰團體定期揭露金流與資訊。

台灣基進中常委何澄輝說，「事前預警」與」事後懲處」雙管齊下才能有效防堵中國統戰。境外勢力代理人登記制度與其他國安相關修法，必須同時並進，《境外勢力影響透明法》與《兩岸條例修正草案》將是完成台灣「反制中國統戰」法律工具中最後一塊拼圖。