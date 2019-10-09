民眾黨不分區名單曝光 柯文哲：相信海選出來的更棒

2019-10-09 11:29 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ／台北報導



台北市長柯文哲籌組台灣民眾黨，準備搶攻國會席次，其中又以不分區名單最受矚目。據了解，民眾黨目前規畫不分區名單會找7男7女，剩下20席海選，本月20日還將公布第二波的區域立委名單。

對此，柯文哲今上午受訪時表示，我們正在緊鑼密鼓整理名單中，「我也叫他們趕快弄一弄」。

柯文哲昨接受《中央社》專訪時透露，民眾黨不分區立委目前有幾個口袋名單，包括自己的學生陳志瑜、大千醫院外科部主任馮啟彥、台經院所長孫智麗、銘宇興業有限公司董事長楊博宇等人。

此外，像是勞動局長賴香伶、社會局前局長許立民等人，則是柯文哲還在「力勸」的對象之一。

柯文哲表示，現在已經在海選，相信海選出來的名單一定會更有趣、更好，所以也不見得先提名單，因為排序還可以調動，海選如果有很棒的人，就可以調到前面去。

不過外界質疑，真正的社會賢達恐不會想要參加海選。柯文哲表示，對啦，有的人會想說，如果海選沒有上不是很丟臉嗎，但是對自己而言，如果都是自己去找，又怕會在同溫層裡面去找，所以就開放一部分海選，再加上自己去找的名單，再來綜合考量。

對於民進黨黨祕書長羅文嘉、副祕書長林飛帆，率領黨內提名的9名40歲以下新人成立「台灣派隊」連線，其中包括北市中山及北松山選區的吳怡農、北市大安區的謝佩芬、新北市汐止等區的賴品妤等人，是否擔心民眾黨受到影響。