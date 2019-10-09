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民航局長林國顯：桃機一年六起事故確實比較高

2019-10-09 11:09攝影中心 記者黃義書／台北報導

民航局長林國顯上午出席立法院交通委員備詢時就桃園機場地勤疑操作不慎，造成阿聯酋A380班機鼻輪受損表示，事後有去桃機跟桃勤調查；並指地勤有三級監督，地勤公司是絕對責任，桃機公司監督地勤公司，然後民航局會定期抽查，而今年至今天已經發生第六起，確實是比較高。

民航局長林國顯上午出席立法院交通委員備詢時表示，日前桃園機場地勤疑操作不慎，造成...
民航局長林國顯上午出席立法院交通委員備詢時表示，日前桃園機場地勤疑操作不慎，造成班機鼻輪受損，今年至今天已經發生第六起，確實是比較高。記者黃義書／攝影
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民航局長林國顯上午出席立法院交通委員備詢時表示，日前桃園機場地勤疑操作不慎，造成...
民航局長林國顯上午出席立法院交通委員備詢時表示，日前桃園機場地勤疑操作不慎，造成班機鼻輪受損，今年至今天已經發生第六起，確實是比較高。記者黃義書／攝影
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地勤民航局桃機

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