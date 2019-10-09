親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
國慶賀電鬧烏龍
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
政治
軍事
綜合

NBA／席佛依原計畫赴上海 14家陸企中止贊助

懷孕8週禁墮胎？ 被當生育容器 女性自主權開倒車

「地表最強酬庸王」被列鬼牌 扁：躺著也中槍？

2019-10-09 11:00聯合報 記者林文義／台北報導

媒體報導為了救選情，國民黨展開絕地大反攻，黨中央將推首波主力文宣「地表最強酬庸王」撲克牌，在副主席曾永權召集並多次開會商議後10月4日定稿，預定本月中旬將正式推出。

前總統陳水扁在臉書指出，「地表最強酬庸王」撲克牌封面印有「有民進黨的關係，真好！」極盡諷刺綠營酬庸文化，4種花色共52張的撲克牌版型，每張牌都有一位酬庸代表性人物。阿扁躺著也中槍，被列入鬼牌（JOKER）。

陳水扁反擊指出，國民黨從兩蔣威權統治到馬英九8年執政，就是一個最會酬庸分贓的利益集團，也是「地表最強酬庸王」的鼻祖。阿扁還記得2000年總統大選前夕，李總統在官邸向來訪的李潔明大使說，連戰一定贏，因為黨給他看的7份民調都顯示連戰領先。而且據問連陣營等著酬庸分贓職位的已經排到2000人以上。而阿扁還不曉得一旦當選的閣揆人選在哪裡呢？！

國民黨也是台灣選舉史上最會抹黑敵對陣營的政黨，2000年還對扁宋祭出「彩票案」與「興票案」莫須有的惡質抹黑指控。2020年再度使出奧步臭步的抹黑技倆，並不令人意外。但阿扁是人不是鬼，小心阿扁死後變鬼來抓人！鬼牌又叫「王牌」，但民主台灣沒有王，民選總統只是公僕不是王，如果有王也是總統的頭家，人民最大，拿王牌說扁，那是迂腐的封建思想。

倒是鬼牌又叫「小丑牌」、「替換牌」，我喜歡。阿扁有「百變市長」之稱，變裝取悅城市主人。為了爭取一問一答的國會詢答，不惜犧牲色相推倒郝柏村院長的發言台；為了爭取國道5號雪隧的闢建，寧被誤會暴力也要向郝揆丟預算書。為了走一邊一國的台灣國家路，替代扛起台灣的十字架，走入政治黑獄，也無怨無悔！

國民黨說「保外就醫趴趴走」的阿扁是鬼牌，殊不知那是馬英九、羅瑩雪說阿扁有寫書投稿、上臉書的言論自由；國民黨立下的成規也說，阿扁為了生活跟職業所需，當然可以趴趴走參加簽書會加減賺點生活費。

至於選舉政治獻金，從李登輝、連戰、宋楚瑜、到馬英九、韓國瑜⋯，哪一位有誠實申報？總統的國務機要費有馬英九特別費的性質，同樣都有他人發票爭議，馬英九公款私用「無罪」，阿扁用在機密外交「無期」，阿扁是鬼，「地表最強不是鬼」的馬英九們呢？

前總統陳水扁不滿被國民黨首波文宣 「地表最強酬庸王」列為鬼牌。取自臉書
前總統陳水扁不滿被國民黨首波文宣 「地表最強酬庸王」列為鬼牌。取自臉書
分享

馬英九國民黨連戰

相關新聞

藍擬開除李縉穎黨籍 郭辦：不影響郭台銘與吳敦義私交

2019-10-09 11:31

綠委提案《境外勢力透明法》中共代理人登記制

2019-10-09 11:30

立委批第三航廈遙遙無期是恥辱 桃機估明年中順利發包

2019-10-09 11:30

民眾黨不分區名單曝光 柯文哲：相信海選出來的更棒

2019-10-09 11:29

民進黨「台灣派隊」 拉抬青年參選人

2019-10-09 11:10

【重磅快評】侯友宜「沒有政治考量的政治考量」

2019-10-09 10:59

LSE證實：蔡英文在1984年獲得法學博士學位

2019-10-09 10:27

蔡英文喊「中華民國不分你我」 孫大千：別噁心了

2019-10-09 09:42

觀光局國旅組長猝逝與秋冬補助太操有關？林佳龍回應了

2019-10-09 09:09

扁曝出席國慶無下文 林濁水酸：爭位坐也好 真是退化

2019-10-09 08:30

國慶「這裡」找不到國旗 …中華民國又被消失了？

2019-10-09 08:00

國民黨代表赴美談兩岸 「請美國放心」

2019-10-09 01:00

蔡總統：兩岸關係沒好壞 只有國家利益

2019-10-09 00:46

新聞眼／選舉利益≠國家利益 兩岸謀和≠屈膝求饒

2019-10-09 00:44

藍委質詢中選會主委 馬文君、蘇揆拍桌互罵

2019-10-09 00:37

韓國瑜國慶談話 細數中華民國史、強調和平可貴

2019-10-08 23:48

戴口罩、假論文話題掀波 柯文哲：操作太過頭

2019-10-08 23:36

電玩選手、火箭隊挺香港反送中遭中抵制 蔡總統說話了

2019-10-08 22:43

【即時短評】呂秀蓮喊「和中」 也算屈膝求饒？

2019-10-08 22:34

政院核定大林蒲遷村經費 高市府：等公文到就辦

2019-10-08 22:29

宋楚瑜將出席國慶大典 參選總統與否受矚

2019-10-08 22:03

參加國慶沒下文 阿扁怒批「這是詐騙集團還是裝肖耶」

2019-10-08 20:29

台灣無法加入關稅同盟 韓國瑜：再下去和北韓一樣被鎖住

2019-10-08 20:24

雙十國慶 友邦高層訪台同慶

2019-10-08 19:42

主計總處專委兼職自家公司董事 監察院彈劾

2019-10-08 19:19

蘇貞昌：有錢給人民享利多 是最好的政府

2019-10-08 19:15

政院今核准大林蒲遷村案 陳其邁：落實對鄉親的承諾

2019-10-08 19:06

蘇貞昌：中華民國最不快樂是在國民黨執政時

2019-10-08 18:16

辜嚴倬雲與婦聯會合力告內政部 將言詞辯論

2019-10-08 17:32

郭台銘國慶日 將出席桃園國旗屋升旗典禮

2019-10-08 17:30

賀電被日本打臉 網友：乾脆偽造川普賀電吧！

2019-10-08 16:28

新北國慶沒升旗典禮 侯友宜帶國旗率主管挑戰硬漢嶺

2019-10-08 16:20

接蔡總統電話 白宮前發言人：很多人生氣 但川普不在乎

2019-10-08 16:12

質詢中選會引發口角 馬文君、蘇貞昌互拍桌對罵

2019-10-08 15:53

柯酸兩岸30年最爛 蔡英文：兩岸關係沒好壞 只有國家利益

2019-10-08 14:43

不理黨中央辦升旗 侯友宜國慶要帶國旗爬硬漢嶺

2019-10-08 14:30

聖露西亞派專業舞者來台 率留學生參與國慶遊行

2019-10-08 14:11

福岡分處安倍賀電擺烏龍 蘇揆：應查處

2019-10-08 13:51

連署書關卡重重 呂批中選會刻意刁難

2019-10-08 13:35
看更多

熱門文章

賀電被日本打臉 網友：乾脆偽造川普賀電吧！

2019-10-08 16:28

國慶賀電鬧烏龍 謝長廷：日方沒說賀電是假的

2019-10-08 19:16

韓國瑜請假拚大選挨批 孫大千嗆蘇貞昌騙神明

2019-10-08 12:10

日外館賀電烏龍 網友：這比遲到絕對嚴重百倍

2019-10-08 15:26

質詢中選會引發口角 馬文君、蘇貞昌互拍桌對罵

2019-10-08 15:53

接蔡總統電話 白宮前發言人：很多人生氣 但川普不在乎

2019-10-08 16:12

影／新北不辦國慶升旗 侯友宜：已有活動 元旦擴大舉辦

2019-10-08 11:58

史上最大遷村案 蘇貞昌核定1054億大林蒲遷村計畫

2019-10-08 19:04

賀詞有中華民國啟人疑竇 退休外交官：非日方會做的事

2019-10-09 00:51

心肌梗塞 觀光局國旅組組長曾維德突離世 各界不捨

2019-10-08 23:59

日本「大哥哥」沒發的烏龍賀電 他指出有七種可能

2019-10-09 06:52

公務員何時可領展期或減額月退？銓敘部報你知

2019-10-09 00:46

安倍賀電烏龍...蘇揆要查處 謝長廷稱不知

2019-10-09 00:36

國慶「這裡」找不到國旗 …中華民國又被消失了？

2019-10-09 08:00

韓國瑜16日起請假 走透22縣市平民土地

2019-10-09 00:50

2020雲林議長今估票 宣布韓國瑜、張嘉郡統統當選

2019-10-08 12:56

提名小組過關 時代力量推人選對戰何志偉、余天差一步

2019-10-08 16:52

直言集／日本賀電事件鬧笑話 凸顯外交急功失措

2019-10-09 00:55

女兵受欺退役隱情曝光後 空軍司令無預警戰備督導

2019-10-08 21:18

安倍賀電擺烏龍 李彥秀批外交部：咎責變切割

2019-10-08 18:01

楊志良列白色聯盟不分區立委 呼喚郭台銘加入

2019-10-08 13:34

馬郭同台挨轟 馬辦批特定媒體和假韓粉分化國民黨

2019-10-08 12:14

日首相賀電是誰轉交？ 外交部：長期信任的政壇友人

2019-10-08 12:52

國慶賀電鬧烏龍 藍議員：被「大哥哥」打臉打到臉腫

2019-10-08 21:53

蘇貞昌：中華民國最不快樂是在國民黨執政時

2019-10-08 18:16

強弩系統預算解凍 烏坵將展開自動化防禦武器陣地整建

2019-10-08 14:22

LSE證實：蔡英文在1984年獲得法學博士學位

2019-10-09 10:27

把韓國瑜講成了晉惠帝？他感歎「雙標」誤國害台灣

2019-10-08 11:50

參加國慶沒下文 阿扁怒批「這是詐騙集團還是裝肖耶」

2019-10-08 20:29

電玩選手、火箭隊挺香港反送中遭中抵制 蔡總統說話了

2019-10-08 22:43

台灣無法加入關稅同盟 韓國瑜：再下去和北韓一樣被鎖住

2019-10-08 20:24

觀光局國旅組長猝逝與秋冬補助太操有關？林佳龍回應了

2019-10-09 09:09

郭台銘辦公室：20日公布新一波立委提名人選

2019-10-08 21:03

郭台銘國慶日 將出席桃園國旗屋升旗典禮

2019-10-08 17:30

台向美爭取採購M109A6自走砲 美國防部：不評論特定軍售

2019-10-09 03:16

政院核定大林蒲遷村一坪換一坪 居民希望「別再放羊」

2019-10-08 20:34

這個好好吃！陸戰兵下聯訓基地狂呼吃不飽還要

2019-10-09 10:04

韓國瑜將啟動全台傾聽之旅 與吳敦義合體作戰

2019-10-08 18:11

謝長廷：日政府沒說賀電是假

2019-10-09 00:47

蔡英文喊「中華民國不分你我」 孫大千：別噁心了

2019-10-09 09:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top