「地表最強酬庸王」被列鬼牌 扁：躺著也中槍？

2019-10-09 11:00 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ／台北報導



媒體報導為了救選情，國民黨展開絕地大反攻，黨中央將推首波主力文宣「地表最強酬庸王」撲克牌，在副主席曾永權召集並多次開會商議後10月4日定稿，預定本月中旬將正式推出。

前總統陳水扁在臉書指出，「地表最強酬庸王」撲克牌封面印有「有民進黨的關係，真好！」極盡諷刺綠營酬庸文化，4種花色共52張的撲克牌版型，每張牌都有一位酬庸代表性人物。阿扁躺著也中槍，被列入鬼牌（JOKER）。

陳水扁反擊指出，國民黨從兩蔣威權統治到馬英九8年執政，就是一個最會酬庸分贓的利益集團，也是「地表最強酬庸王」的鼻祖。阿扁還記得2000年總統大選前夕，李總統在官邸向來訪的李潔明大使說，連戰一定贏，因為黨給他看的7份民調都顯示連戰領先。而且據問連陣營等著酬庸分贓職位的已經排到2000人以上。而阿扁還不曉得一旦當選的閣揆人選在哪裡呢？！

國民黨也是台灣選舉史上最會抹黑敵對陣營的政黨，2000年還對扁宋祭出「彩票案」與「興票案」莫須有的惡質抹黑指控。2020年再度使出奧步臭步的抹黑技倆，並不令人意外。但阿扁是人不是鬼，小心阿扁死後變鬼來抓人！鬼牌又叫「王牌」，但民主台灣沒有王，民選總統只是公僕不是王，如果有王也是總統的頭家，人民最大，拿王牌說扁，那是迂腐的封建思想。

倒是鬼牌又叫「小丑牌」、「替換牌」，我喜歡。阿扁有「百變市長」之稱，變裝取悅城市主人。為了爭取一問一答的國會詢答，不惜犧牲色相推倒郝柏村院長的發言台；為了爭取國道5號雪隧的闢建，寧被誤會暴力也要向郝揆丟預算書。為了走一邊一國的台灣國家路，替代扛起台灣的十字架，走入政治黑獄，也無怨無悔！

國民黨說「保外就醫趴趴走」的阿扁是鬼牌，殊不知那是馬英九、羅瑩雪說阿扁有寫書投稿、上臉書的言論自由；國民黨立下的成規也說，阿扁為了生活跟職業所需，當然可以趴趴走參加簽書會加減賺點生活費。

至於選舉政治獻金，從李登輝、連戰、宋楚瑜、到馬英九、韓國瑜⋯，哪一位有誠實申報？總統的國務機要費有馬英九特別費的性質，同樣都有他人發票爭議，馬英九公款私用「無罪」，阿扁用在機密外交「無期」，阿扁是鬼，「地表最強不是鬼」的馬英九們呢？