【重磅快評】侯友宜「沒有政治考量的政治考量」

2019-10-09 10:59 聯合報 主筆室



新北市政府宣布不辦國慶升旗，由於時機點正好在國民黨主席吳敦義表示「希望國民黨執政的十五縣市都辦國慶升旗」之後，市長侯友宜一下子又成了媒體焦點，被認為是否有意和國民黨切割。如果新北市府所言為真，這個決策在三、四個月前就已決定，很難和「與國民黨唱反調」扯上關係。但若說這個決定全無政治考量，卻也並不必然。

侯友宜的國慶不升旗決定之所以引發藍營疑慮，還可以和很多其他事情合在一起看，諸如拒絕出任韓國瑜的新北市競選總部主委、缺席韓國瑜在三重的造勢大會等。而在拒絕出席三重造勢大會前，他的一句「總要有人做事」，也被解讀成是在酸高雄市長韓國瑜參選總統「不做事」。在被認為切割韓國瑜後，又在國慶升旗這件事情上和國民黨的政策矛盾，引發政治聯想，也就不令人意外。

對於這些決定，侯友宜所有的回應都很一致，就是「市政優先」。身為新北市長，這確實是無懈可擊的說法。而且進一步看，如今在施政滿意度名列前茅的地方首長，也往往都強調在市政議題，除了侯友宜，民進黨的桃園市長鄭文燦是另一個例子。即使是韓國瑜，在競選高雄市長時，也曾喊出「經濟一百分、政治零分」的口號，對地方首長而言，表現得市政多一點，政治少一點，確實才是王道。

侯友宜以國民黨提名身分大贏蘇貞昌三十萬票，所獲得的支持，恐怕已經不僅止於藍營的基本盤；無論是爭取連任，或者想要更上一層樓，這股力量，顯然都已成為他未來的最大資本。在藍綠勢力消長情況並不明確的情況下，摒除政治力的干擾，對他來說，可能反而是最明智的選擇。

只是以侯友宜的位置來看，立場似乎已經不只是「政治零分」，而是「政治負分」了。不站台、不接競選總部主委，算是「政治零分」的展現，但「國慶不升旗」，卻難免有點操作過頭的矯情。在政治效應上，除了打臉把「國慶升旗」和「愛中華民國」掛鉤的國民黨中央，也可能讓其他響應黨中央辦升旗的縣市首長不是滋味，畢竟沒有比較，就沒有傷害，侯友宜一下就讓其他首長的升旗變成「政治考量」了，情何以堪。

金庸武俠小說裡有「無招勝有招」的獨孤九劍，而侯友宜的策略，則可稱之為「沒有政治考量的政治考量」。有人就有江湖，不可能退出江湖；身在政治場域，又怎可能沒有政治考量？不過都是策略運用罷了。