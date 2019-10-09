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國慶「這裡」找不到國旗 …中華民國又被消失了？

日本「大哥哥」沒發的烏龍賀電 他指出有七種可能

【重磅快評】大哥哥好不好？咱們去玩KUSO…

2019-10-09 07:45聯合報 主筆室

卅年前的大學社團活動、救國團自強活動，在活動最後宣布優秀小隊時，主持人偶會玩個當時年輕人的KUSO哏：美國總統雷根或日本首相竹下登，特別拍發賀電祝賀XX小隊獲團隊競賽第一名。

未料時隔卅年，這個充滿年輕人搞笑創意卻又隱含著淡淡「外交孤兒」哀愁的KUSO之哏，竟然堂而皇之的在民進黨政府的國慶酒會官式場合中粉墨登場。對台灣同胞來說，面對這個貽笑國際甚至可能被載入史書的荒唐之舉，真不知該笑還是哭！

我駐大阪辦事處福岡分處四日在國慶酒會會場，以大大的畫面公布日本首相安倍晉三以「中華民國」稱呼台灣的賀電，卻遭日本官房副長官岡田直樹公開否認，福岡分處隨後發表聲明承認賀電不是發自首相府。

面對政府駐日單位如此離譜行徑，行政院長蘇貞昌表示，這種事情何其重大，更應嚴謹，「這個應該要查處」。但離譜在那？要知道任何公私機構以負責人官銜名義發出文件，即是代表著整個機構，內容即使再一般，也要用印、或要列檔存查，遑論是國與國間往來官式文書，這豈是外交部的「長期信任的政壇友人轉交日方賀電」一語所能解釋？

更進一步言，小自學校、大至各部會、總統府、行政院等文書往來，就算只是例行的邀請卡寄送及相應的拍發賀電或致贈花藍，就必然會有專職人員在處理與聯絡相關事宜。如此來自日本首相的重要賀電，竟然是透過友人轉交，卻又不作任何查證，這樣的政府機器究竟鏽蝕到什麼地步啊！

外交部另解釋，福岡分處「事後」注意到該賀電並未出自日方署名單位，主動查證了解日方未列入官方紀錄，適足說明政府單位處理相關文件，既有聯繫管道也有SOP，卻為何不能於「事前」為之？除了造假或見獵心喜昏了頭，難道還有其他原因？

駐日代表謝長廷表示，「外交很微妙嘛，假的是犯罪行為，日本政府沒有說賀電是假的，這個講法什麼意思？就是外交嘛。」並稱他事先不知情，福岡分處沒有向他報告，應該有向外交部、國安單位報告，福岡分處沒有向他報告的義務。謝長廷既以次元刀完美切割了責任，又一針見血直指總統蔡英文所直轄的外交、國安單位，這段話更是充滿著「律師的智慧」。

從外交部變「斷交部」，到外交部長吳釗燮頒給日本台灣交流協會台北事務所代表沼田幹夫「特種外交獎章」上書「我最敬愛的大哥哥」，再到這起盡失國家顏面的賀電事件，就連中共外交部發言人耿爽都來補刀：「奉勸台灣島內某些人不要再自作聰明，否則只會自取其辱，被人公開打臉的滋味並不好受…」。把國事當家家酒玩到國家顏面盡失，人民只能悲極而笑，也不禁想起一首校園民歌：「大哥哥好不好？咱們去玩KUSO…大哥哥好不好？咱們去玩KUSO…大哥哥好不好？咱們去玩KUSO…」

外交部福岡行政院

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