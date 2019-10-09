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公務員何時可領展期或減額月退？銓敘部報你知

2019-10-09 00:46聯合報 記者鄭媁／即時報導

公務人員什麼時候可以領展期月退休金和領減額月退休金？銓敘部說明，首先，先確定自己規畫在哪一年退休，再以退休當年度的法定月退休金年齡為準，看當年度相對應可以開始領展期月退休金年齡、與最早可以領減額月退休金的年齡。

「公務人員年金改革知多少」臉書專頁解釋，想要選擇領展期月退休金者，只要符合自願退休條件（如任職滿25年），不限年齡，都可以選擇領展期月退休金，但一律都要等到年滿退休當年度法定月退休金年齡，才能開始支領，中途不能反悔。若是想要選擇領減額月退休金者，必須在退休時，已經符合退休當年度最早可以領減額月退休金的年齡，才可以選擇領減額月退休金，每提1年退休，扣減4%月退休金，最多提早5年，扣減20%。

銓敘部提醒，展期月退休金和減額月退休金是不能混合使用的，舉例小明於110年，任職滿25年、年滿50歲，想要申請自願退休，如果選擇領展期月退休金，只能等到60歲（110年法定月退年齡）才能開始領月退休金，也就是要等10年才能領到月退休金。

銓敘部舉例，如果小明在110年自願退休，年齡才50歲，未滿當年度最早可以領減額月退休金的年齡（55歲），因此，不可以選擇領減額月退休金；也不可以先退休選擇領展期月退休金，等到55歲再開始領減額月退休金。

圖／取自公務人員年金改革知多少臉書專頁
圖／取自公務人員年金改革知多少臉書專頁
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圖／取自公務人員年金改革知多少臉書專頁
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退休金年金改革

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