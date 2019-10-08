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戴口罩、假論文話題掀波 柯文哲：操作太過頭

2019-10-08 23:36聯合報 記者邱瓊玉／台北報導

柯文哲表示，蔡壁如在LINE轉傳訊息，竟被媒體做到頭版，「我覺得這實在是操作太過...
柯文哲表示，蔡壁如在LINE轉傳訊息，竟被媒體做到頭版，「我覺得這實在是操作太過頭了」，還勞動總統府發言人出來發言，太辛苦了吧。 記者徐兆玄／攝影
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香港反送中抗爭持續延燒，台北市長柯文哲日前開玩笑說「不曉得香港人為什麼要戴口罩，不過在台灣，戴口罩的最大原因是怕被口水噴到」，引發不少網友不滿，痛批一點都不好笑，柯文哲昨受訪時強調，香港為什麼戴口罩，大家都曉得，就是怕被秋後算帳，自己只是開玩笑，還說這種「帶風向」的行為「我很不喜歡」。

至於北市府顧問蔡壁如在LINE群組轉貼蔡英文總統「假論文疑雲」的農場文，引發熱議，儘管台北市長柯文哲緩頰「看一看、笑一笑」就好，不過柯文哲前競辦發言人、總統府發言人林鶴明卻忍不住在臉書上直言，「當年我們面對MG149的時候，好像沒有人能夠笑一笑就好。」

柯文哲昨受訪時回嗆，無論是2014年的MG149案，還是2018年的葛特曼事件，都是見證當年藍綠操縱媒體帶風向，製造文字獄，是政治迫害的紀錄，所以就是這樣子。

柯文哲表示，他有問過蔡壁如，她只是人家寄給她，她再轉給別人，也沒有加什麼評論，這常會發生，就是在群組轉來轉去，這樣子也可以上報紙頭版，「我覺得這實在是操作太過頭了」，還勞動總統府發言人出來發言，太辛苦了吧。

不過媒體追問，「假論文」的農場文似乎不是好笑的東西，柯文哲說，也許自己會和她說，以後就少傳吧。

柯文哲蔡壁如反送中

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