【即時短評】呂秀蓮喊「和中」 也算屈膝求饒？

2019-10-08 22:34 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 林河名



針對台北市長柯文哲批評兩岸關係30年來最差，蔡英文總統今天表示，兩岸關係沒有好壞的問題，只有國家利益的問題。行政院長蘇貞昌接受質詢則表示，中國宣布「一國兩制台灣方案」，台灣為堅守主權，當然不能配合，「屈膝求饒換不來更好」。但蔡蘇沒說的是，選舉利益不等於國家利益，兩岸謀和也不等於屈膝求饒。

香港情勢牽動兩岸關係，也影響總統選情。中共及港府的強勢，既加深國際間疑慮，也讓「反中」的蔡總統不斷拾獲槍彈，民調持續領先對手。

香港問題何時能獲紓緩，目前還難評估，但兩岸動見觀瞻，政府須緊盯各種變化。蔡英文總統主政下的兩岸關係本已封凍，如今因香港問題更形惡化，若說兩岸關係是30年來最差，並不為過。

面對如此的兩岸關係，蔡政府目前有恃無恐，某種程度是以民調結果論英雄，然而，兩岸關係並非藍營或綠營獨自面對，而是全體國人必須共同面對。朝野的對策及路線或許不同，但絕非只有蔡總統或民進黨的做法才是「捍衛國家主權」；蔡總統或民進黨的選舉利益，更不等於整體的國家利益。

在柯文哲吐槽兩岸關係30年來最差之際，外交部長吳釗燮認為我國與美日歐等理念相近國家間的關係均明顯提升，「可說是40年來最佳」。對岸因素固然非我方所能全然控制，但國家戰略宜求平衡，豈可只壓一邊？姑不論台美關係是否40年來最佳，若要以國家利益來論，目前蔡政府的「親美反中」政策，難道符合我國最佳利益？

面對中共政權，有人揚言不惜一戰，也有人以避戰為上策；即使方法或對策不同，也不該動輒將人貶抑為「屈膝」或「求饒」。因為，跟相忍謀和比起來，暴虎馮河的施政，恐怕更非國家之幸。