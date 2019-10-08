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參加國慶沒下文 阿扁怒批「這是詐騙集團還是裝肖耶」

2019-10-08 20:29聯合報 記者丘采薇／台北報導

前總統陳水扁今天表示，他日前收到國慶大會的邀請卡，結果沒有下文。圖/翻攝陳水扁臉...
前總統陳水扁今天表示，他日前收到國慶大會的邀請卡，結果沒有下文。圖/翻攝陳水扁臉書
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雙十節將至，前總統陳水扁今天透過群組表示，他收到國慶大會的邀請卡，也在9月中旬回覆大會處接待組勾選「親自參加」、「與需車輛通行證」、「本人因行動不便，需安排特殊座位」，結果沒有下文，「這是詐騙集團還是把阿扁裝肖耶？阿扁應邀出席國慶大會，蔡總統、大會主席蘇院長敢將阿扁趕走嗎？」

陳水扁說，他參加國慶大會不是承認中華民國現行體制，而是認同「一邊一國行動黨」的訴求，包括取消威權遺緒國慶大會及「我要領台灣國民身分證。」

陳水扁說，正如他1989年參加萬年國會末代立委選舉。進入體制，不是承認體制，而是診斷體制，改革體制，進而推翻體制。1990年他領銜提出261號大法官釋憲案，終於完成國會全面改選。

陳水扁也提到，為什麼國慶大會可以取消，頂多以慶祝酒會或茶會代替，才不會勞民傷財！請聽歷任總統怎麼說，包括蔣介石說：中華民國已滅亡。1950年3月13日蔣介石於陽明山莊演講「復職的目的與使命」，蔣說：「我們的中華民國，到去年 (1949) 年終，就隨大陸淪陷而已滅亡了，我們今天都已成了亡國之民。」（參閱《總統蔣公思想言論集：演講》第23卷第129頁）

陳水扁也提到，李登輝說：中華民國根本沒有存在。2003年8月23日李登輝以總召集人的身分出席「511台灣正名運動」誓師大會時說：「我曾經是中華民國八、九屆的總統，現在要正名有相當意義存在，因為中華民國根本沒有存在，為何還要用中華民國的國名？陳水扁總統沒有辦法公開講，我已經退休，可以大聲說我們的國名是台灣。」

陳水扁也提到，他曾說：中華民國是啥米碗糕。2007年8月31日正在推動以台灣名義加入聯合國的阿扁說，「拿中華民國名義重返聯合國，根本就是政治笑話」，「請問中華民國是啥米碗糕？你的範圍，你的領土範圍多大，中華民國你說，要不包括中國大陸，包括外蒙古，人家會當你是瘋子，這是政治笑話。」

陳水扁最後提到，蔡英文總統曾說：中華民國是流亡政府。2010年5月25日新北市長候選人蔡英文參加台教會舉辦「中華民國流亡台灣六十年暨戰後台灣國際處境新書發表會」，台教會會長陳儀深等學者都出席。蔡英文表示：「我知道，我不能用法律學者或歷史學家的角度來看待中華民國的問題」，「必須在成長中的台灣意識來看中華民國這個問題。中華民國是一個流亡政府。」

陳水扁國慶蔡英文

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