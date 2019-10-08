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安倍賀電擺烏龍 李彥秀批外交部：咎責變切割

2019-10-08 18:01聯合報 記者蔡晉宇／台北報導

國民黨立委李彥秀。圖／本報資料照片
國民黨立委李彥秀。圖／本報資料照片
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台北駐大阪辦事處福岡分處4日晚間舉行國慶酒會，會場公布聲稱是日本首相安倍晉三的賀電，賀電以「中華民國」稱呼台灣。不料，昨天日本官房副長官岡田直樹公開否認有發此賀電。對此，國民黨立委李彥秀今日在立法院質詢痛批，外交部對這樣貽笑國際的事件，第一時間處理方式，竟然是宣稱「福岡不是日本代表處，對福岡酒會具體情形還在查明」，用切割的方式來面對，實為不當。

李彥秀表示，雖然行政院長蘇貞昌承諾，對於賀電烏龍事件要查處，但外交部政務次長徐斯儉上午接受質詢時竟稱「外交部尊重日方的說法，但福岡不是日本代表處，對於福岡酒會具體情況還在查明」，第一時間就採取切割的態度面對問題。

李彥秀說，整起烏龍事件，究竟是駐外人員求好心切，自己「生」出賀電，或是日方私下、禮貌性的賀電，卻被駐外單位高調處理，迫使日方必須撇清，福岡辦只好摸摸鼻子自己打臉，外交部應該要查清楚。她指出，賀電真假的事實判斷，是外交工作中最基本的，如果連這都能出錯，顯示出蔡政府主導下的外交體系不及格，無怪乎近年來邦交國一個接著一個斷交，外交成績不佳。

李彥秀表示，蔡政府對外賀電鬧烏龍、邦交國一個接著一個斷交，對內推動年改造成世代對立、推動一例一休造成勞、資、政府三方彼此互不信任，總總原因，讓再過兩天就要國慶日了，中華民國的生日卻一點也不快樂。

蘇貞昌則回應，日本首相來賀電何其重大，外交人員應該嚴謹處理，尤其賀電中稱我國正式國名，若事件為真實，那是很大的突破，「針對外交人員處理不當的地方，我要求查處」。

國慶外交部李彥秀蘇貞昌安倍晉三

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