郭台銘國慶日 將出席桃園國旗屋升旗典禮

2019-10-08 17:30 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ／桃園報導



桃園市中壢龍岡國旗屋，自發性舉辦國慶日升旗典禮邁入第25周年，當天前鴻海創辦人郭台銘，已預定到場出席升旗典禮。記者張弘昌／攝影 分享 facebook 桃園市中壢龍岡國旗屋米干店張老旺，連續25年自籌經費布置國旗旗海會場及隆重舉行國慶日升旗典禮，獲鴻海創辦人郭台銘感佩，曾到國旗屋造訪，捐贈大批國旗肯定張老旺的愛國心。今年第25年國旗屋升旗典禮，店家接到通知郭台銘將二度造訪，會留在國旗屋品嘗雲南米干美食，及參加國旗升旗典禮。

國旗屋屋主張老旺表示，自辦的國慶日升旗典禮，是在當天上午10時升旗，今年恢復升旗典禮前的踩街遊行，9點陸續集合升旗台前，有準備一些表演節目，上午10時準時宣布升旗典禮開始。

張老旺表示，例年來都是「來者是客」不拒絕，不分黨派歡迎大家來參加升旗典禮，也沒有明顯政黨色彩，所以也沒事先邀特定對象或來賓到場，都視會場來賓情況，臨時選定誰來一同主持升旗典禮。

經郭台銘幕僚與店家聯絡，郭台銘國慶日當天，約上午9時30分左右抵達國旗屋品嘗米干等小吃，接著參加升旗典禮。由於上次郭台銘造訪國旗屋，逢國民黨總統黨內初選，但現國民黨已提名韓國瑜，籌辦國慶升旗典禮人員擔憂，屆時恐有「韓粉」會忍不住在升旗會場，表達「挺韓」立場或發出「噓」聲干擾，包括當地商圈幹部及警方，正著手會場秩序維護等相關事宜。