新北國慶沒升旗典禮 侯友宜帶國旗率主管挑戰硬漢嶺

2019-10-08 16:20 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ／新北報導



新北市長侯友宜今下午出席孝行獎等頒獎後受訪時表示，今年國慶日另外有規畫活動，預計帶領所有的主管，去爬最困難、最具有挑戰性的硬漢嶺，並且會帶到國旗，在硬漢嶺的頂端唱國旗歌。記者魏翊庭／攝影 分享 facebook 新北市今年國慶日沒有升旗典禮，新北市長侯友宜今下午受訪時表示，國慶日另外有規畫活動，預計帶領所有的主管，去爬最困難、最具有挑戰性的硬漢嶺，並且會帶著國旗，在硬漢嶺的頂端唱國旗歌。

侯友宜說，希望每一年都能夠挑戰自己，自己比自己好；也會帶著國旗，在硬漢嶺的頂端唱國旗歌。對我們的國家表示，國家一定會越來越好，也要靠團隊好好地拚、好好地努力，新北市才會更好，國家才會更好。