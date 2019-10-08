接蔡總統電話 白宮前發言人：很多人生氣 但川普不在乎

2019-10-08 16:12 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ／台北報導



美國白宮前發言人桑德斯舉行記者會回應台媒提問。記者潘俊宏／攝影 分享 facebook

台灣亞洲交流基金會今舉辦第3屆玉山論壇午宴，邀請美國白宮前發言人桑德斯（Sarah Sanders）演講。桑德斯在演講中回顧美國總統川普在正式上任前，與蔡英文總統通話。她表示，媒體當時都很不高興，川普當選後竟然接蔡英文總統的來電，但川普並不在乎。

2016年，美國總統川普初當選，即在12月與蔡英文總統通電，成爲37年來，美國準總統和中華民國總統首次直接對話的先例，也打破過往美國總統忠實奉行三公報的原則（上海公報、建交公報、817公報）。

美國媒體報導，川普過渡團隊發表聲明表示，「當選總統川普與台灣總統蔡英文談話，蔡英文對川普表示了祝賀。」聲明表示：「在兩人的談話中，他們談到美國與台灣之間，在經濟、政治和安全關係上有著密切聯繫。」川普也對蔡英文在當年早些時候成為中華民國總統表達祝賀。

桑德斯回顧當時情況，表明很多媒體都很不高興，準總統川普竟會接台灣總統的電話。她指出，此一舉動讓媒體一片混亂。不過她表示，川普總統當然知道台美之間的關係，也看不出來何以要如此大驚小怪，而他也不在乎。

桑德斯說，川普總統對中國採取強硬態度，並了解雙邊關係的重要性。美國在亞洲有非常友好的盟友，有數十年深厚的友誼，而川普總統上任後非常努力在強化這些關係。

桑德斯也在演講中回顧自己小時候第一次造訪以色列猶太人大屠殺紀念館的經驗，並稱那是一個很深刻的提醒，提醒大家不應該讓邪惡獲勝，不該安靜的坐著，而是永遠要做對的事情，保護自由，並記得履行這些使命需要承擔責任。