質詢中選會引發口角 馬文君、蘇貞昌互拍桌對罵

2019-10-08 15:53 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ／台北報導



國民黨立委馬文君今天針對總統、副總統連署書在立法院質詢中選會主委李進勇，不過李進勇回答時屢遭馬文君質疑，導致行政院長蘇貞昌不滿馬不讓李進勇回答，雙方爆發口角，隨後馬文君不滿對蘇貞昌拍桌，蘇也拍桌子回嗆：「妳拍什麼桌子？」接著雙方持續互罵許久，場面火爆。

馬文君質疑，目前正、副總統連署書，是否一定要十個條件全部符合才有效？包括連署人姓名要上下書寫，身分證影本只能貼上、四邊圓角不能裁切，戶籍地址寫簡體字無效，縣市區要用圈選，不可塗改，不可簽名又蓋章，身分證影本不可有塗鴉或貼紙覆蓋，出生年月日要用民國，不可用西元。只要其中一項無效就是無效？

對此李進勇說，這完全是誤會，相關問題其實在上個月9月20日，前副總統呂秀蓮已經提出，中選會也答覆過。馬文君不滿李進勇沒有針對問題回答，質問「主委，跟你講都沒有在聽？」

此時蘇貞昌不滿嗆馬文君：「妳大聲什麼？在這裡不是用大聲的。」馬文君回嗆，「你在欺負台灣的公民，現在連署書做手腳，以後選票也可以做手腳。」隨後蘇貞昌又回嗆：「胡扯、亂講一通。」

之後馬文君又問李進勇，連署書簽名後再蓋章有效嗎？李進勇說，簽名跟蓋章有同樣效力，具體情況要看章是怎麼蓋的，要看個別案件。對此馬文君則說，連署書是全體台灣人都可以連署，「你在欺負你們民進黨的前輩，呂秀蓮跟彭百顯曾經也是你們民進黨菁英的一份子，現在你都回答不出來，你也欺負全國所有年紀大的長輩。」同時蘇貞昌則開始為李進勇緩頰，指馬文君都不讓李進勇回答問題。

隨後馬文君不滿，拍桌向蘇貞昌抗議，蘇貞昌回嗆，「妳拍什麼桌子，這就是國民黨立法委員的水準？」馬文君則是繼續質疑李進勇，並追問「主委你回答，如果左右書寫可不可以？」

李進勇回答，連署書是非常嚴謹的事情，攸關總統副總統選舉，所有格式都按照法律，出生年月日一定要用民國，是因為必須鍵入電腦系統。

馬文君則說，今天民進黨口口聲聲說自己是民主進步，但設限那麼多條件，今天若可以對連署書下手，下次就可以對選票下手，再下次就可以對公民權下手，對公投下手，對長輩很不公平。李進勇則回應，希望好不容易建立的民主制度，不要因為誤會誤導，他也強調，呂秀蓮提出的每一樣質疑都已經說明，連署書簽名又蓋印章沒關係。

蘇貞昌則補充，現在連署書規定是1995年就有，不是民進黨發明的。

國民黨立委馬文君今天針對總統、副總統連署書在立法院質詢中選會主委李進勇（右），導致行政院長蘇貞昌（左）不滿馬不讓李進勇回答，雙方爆發口角，隨後馬文君不滿對蘇貞昌拍桌，蘇也拍桌子回嗆：「妳拍什麼桌子？」接著雙方持續互罵許久，場面火爆。記者蘇健忠／攝影 分享 facebook