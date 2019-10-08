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網路聲量 蔡英文掌9成綠營實力 韓國瑜處低水位

2019-10-08 14:10聯合報 【記者林麗玉╱台北報導】

2020大選倒數不到一百天，臉書社團「聲量看政治」今天貼文分析最新網路聲量趨勢，目前蔡英文的網路聲量，實質整合泛綠8至9成實力；至於柯文哲聲量雖下滑，但仍是2020綠營的最強對手，尤其這次選舉，執政黨的敵人並非韓國瑜，而是柯文哲；至於韓國瑜網路關鍵字搜尋量不斷下探，除死忠韓粉，及嘲諷韓國瑜的人與文章，沒有別的了；郭台銘儘管不選，網路搜尋量跟韓國瑜不相上下，甚至強過韓國瑜。

臉書社團「聲量看政治」貼文表示，這份網路聲量趨勢是透過Google關鍵字搜尋引擎( #SERP分析)的搜尋結果分析，2020大選，王金平掌握的是隱藏關鍵、柯文哲網路聲量雖下滑，但恐是2020綠營的棋逢對手、韓國瑜不是藍營共主、郭台銘11月前動見觀瞻、蔡英文掌近九成綠營實力。

「聲量看政治」分析，這場2020選舉，目前總統蔡英文實質掌握了泛綠8至9成的意見，所有泛藍對綠營的討論與評論，也都會劍指蔡英文，聲量必然居高。倒是柯文哲的網路聲量目前正在吃老本，聲量因兩個月來不斷失言、組黨負面效果造成下滑，但從柯文哲的政治動作頻頻，有意將網路能量化為陸軍的政治實力，若觀察柯文哲關鍵字搜尋圖表與實際政治行為，柯文哲正在轉化自己的空軍動能為陸軍，雖聲勢正下墜，但不容小覷。

至於國民黨總統參選人韓國瑜，「聲量看政治」分析，韓國瑜的聲量保持在低水位，提及韓國瑜的網路關鍵字搜尋量不斷下探。倒是鴻海創辦人郭台銘雖聲明不選，但郭的網路搜尋量能，跟韓國瑜不相上下，甚至強過韓國瑜更甚。11月中前，郭台銘動向仍動見觀瞻。

「聲量看政治」也提到，立委王金平雖不是檯面上，媒體輿論與民眾認定的熱門總統擬參選人，但他是泛藍能否整合，或泛藍與第三勢力是否能夠有實質影響力的關鍵角色，所以2020大選，王金平掌握的是隱藏關鍵。

總統蔡英文。記者余承翰／攝影
總統蔡英文。記者余承翰／攝影
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臉書社團聲量看政治提供的圖表分析，藍色代表韓國瑜、綠色代表蔡英文 Tsai In...
臉書社團聲量看政治提供的圖表分析，藍色代表韓國瑜、綠色代表蔡英文 Tsai Ing-wen、橘色代表柯文哲、紅色代表郭台銘、紫色代表台灣公道伯王金平。聲量看政治表示，透過這五個人作為關鍵字，紀錄500個小時(20天)，google搜尋到含有五人關鍵字文章數量的變化量。圖／擷取自聲量看政治臉書社團
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國民黨總統參選人韓國瑜(右)。記者劉學聖／攝影
國民黨總統參選人韓國瑜(右)。記者劉學聖／攝影
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