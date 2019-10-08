【即時短評】國慶賀電烏龍 為何總是駐日代表處出事？

2019-10-08 14:08 聯合報 記者 聯合報 記者 李光儀 ／報導



10月4日我國駐大阪辦事處福岡分處舉辦國慶酒會，福岡辦事處高調展示來自日本首相安倍晉三、副首相麻生太郎的賀電，賀電裡除了直接祝賀「中華民國國慶」，還有安倍、麻生的官銜署名。不料到了昨天，日本官房副長官岡田直樹公開否認有發此賀電，我駐福岡辦事處也聲明表示，賀電是「政壇友人轉交」，隨後也注意到賀電「並非出於署名單位」，間接承認安倍、麻生並未發出賀電。

既然日本官方並未發出賀電，那麼這兩封賀電從何而來？福岡辦說得模糊，外交部又三緘其口，只能推測不外乎幾種可能：第一種是駐外人員求好心切，自己「生」出賀電。第二種是日本方面確實發出了賀電，但迫於大陸方面壓力只好否認。第三種是日方私下、禮貌性的賀電，卻被駐外單位高調處理，迫使日方必須撇清，福岡辦只好摸摸鼻子自己打臉。

從各方情勢研判，外交官捏造賀電的可能性很低，日方周旋於大陸和台灣之間多年，公開賀電又不認帳的可能性也不高。最大可能是第三種，日方私下的慶賀，被福岡辦高調拿來做文章。由於衝擊到日本的中國政策，迫使日方否認。而既然是非公開賀電，可能安倍、麻生等日本高層，可能根本就不知道賀電的存在。

近年台灣的外交戰場頻頻敗退，我與美、日關係又是外交的重中之重，外交官求功心切，可以理解。但為了求功，卻犯下打破兩國外交默契的低級錯誤，卻很難原諒。以這個案例而言，福岡辦事處收到賀電，自己也承認是「政壇友人」轉交，即便假設這說法為真，起碼也應該先查賀電的真實性，接著若想公布，還應該詢問對方此賀電是否能公開。駐日單位上下，顯然兩件事都沒有做到，才會發生「賀電被否認」的糗事。

事情發生後，駐外單位輕描淡寫，外交部也不願公開說明，這與先前的高調大相逕庭，也見證外交部「爭功飾非」的經驗十足。在政治上，確實很有功力；但在擔當上，就完全沒有肩膀了。這當然與蔡政府下的外交大潰敗，以及正在進行中的總統、立委選舉有關。但還必須要問的另一個問題是：從去年的關西機場事件到這次的福岡辦賀電事件，為什麼出事的總是駐日代表處？