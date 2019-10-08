連署書關卡重重 呂批中選會刻意刁難

2019-10-08 13:35 台灣醒報 記者林祐任╱台北報導



呂秀蓮批評連署書有很多荒謬之處，連署過程也疑似被打壓。(Photo by 林祐任/台灣醒報) 分享 facebook 8日呂秀蓮前副總統召開「請問中選會？」記者會，羅列10項總統大選連署書的不合理規定，批評中選會跟不上科技時代，竟然延用1995年的連署書，同時舉出自己在連署過程中所遇到的困難，質疑民進黨政府暗中刁難。

荒謬連署書

呂秀蓮舉出以下不合理規定：(一)被連署人姓名只可上下書寫；(二)身分證影本四邊圓角不可裁切；(三) 簡體字無效；(四)戶籍地縣市鄉鎮只可圈選；(五)蓋章不可蓋至簽名旁；(六)不可塗改、立可白修正；(七)不可簽名又蓋章；(八)身分證影本不可塗鴉；(九)出生年份不可用西元；(十)只有單一窗口聯繫。

呂秀蓮表示，這些規定中選會並沒有公告，中選會也只有一位高小姐知道，連繫這位高小姐的過程又不甚順利，她還打趣說希望能與這位高小姐見上一面。在拿連署書的過程中，中選會也不願意讓她親自領取。她痛批這整件事在在證明了這個政府不負責任，刻意刁難人民。

連署疑被打壓

呂秀蓮稱在連署的過程中也感受到「綠色恐怖」的氛圍，很多綠營的舊識疑被施壓不能出面幫忙連署，連在家鄉桃園都不例外。

她希望藉由揭露出連署書的問題，使得以後的連署更加順利，自己加入總統大選更可以提升選舉的品質。她宣稱自己參選是提供台灣第三條路，藍的親中，綠的親美，她自己則是保持和平中立，並說明中美交惡的情況下不該選擇一邊，若是中美交善，則親誰皆不是問題。

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