呂副連署過5關 直呼「綠色恐怖」

2019-10-08 13:04 台灣醒報 記者施凱文╱台北報導



前副總統呂秀蓮7日召開記者會控中選會刁難。（photo by 施凱文/台灣醒報） 分享 facebook 簽連署書步步為營！呂秀蓮在7日記者會上控訴中選會要求不合理，包括不能以簡體字及西元紀年書寫、需要貼身分證、不能簽名加蓋章等等。更說自己表達參選後，回家鄉宣傳都被最嚴格條件審視，直呼「綠色恐怖」正在上演。

完成連署好困難

前副總統呂秀蓮在7日記者會上表示，要去領連署書時，中選會表示一定要以收件的方式領取，必須寄到林口才能收件，被認為是在拖延參選人的收集連署書時間。連署書上方的地址更是有許多細節要注意，光是「市」就有三格要填，不能書寫簡體，她說：「請問有誰在寫台灣的『台』會寫繁體『臺』，現在也沒有台灣『省』了吧？」

呂秀蓮指出，此連署書版本為1995年的版本，在現在高科技的時代下已不合時宜，大罵政府不負責任、食古不化。她表示，還有民眾打去中選會要了解連署過程時，竟得到不知道、不清楚，只有一位「高小姐」知道流程，直呼：「中選會的人員都不清楚有關選舉的事務，人民要如何明白？」

中選會說不清

「收集連署書的壓力一天天進逼，之後會用宣傳車巡迴指導，讓民眾了解連署過程。」呂秀蓮也表示，會親自跟民眾接觸並示範如何寫好連署書，但期盼在AI時代下，政府不該以這種神祕兮兮又繁縟的方式，讓參選人及民眾無所適從，更呼籲中選會主委李進勇從寬判定連署書標準，直呼自己很想見見那位神秘的「高小姐」。

呂秀蓮說，跟彭百顯造訪各自家鄉桃園及南投時，收到很多親朋好友的提醒，紛紛表示不能幫助其連署，或者在申請連署的過程屢遭地方政府為難，彷彿回到威權時期政府不希望人民參政的情形，直呼：「全國性公投連署應該簡單透明，蔡政府嚴重官僚化不便民，人民的參政權已受到侵蝕。」

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