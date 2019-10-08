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讓公務員有美滿家庭 時力籲修法讓公務員可輪調

2019-10-08 12:49攝影中心 記者曾原信／台北報導

時代力量立法院黨團今天舉行「修法讓新任公務員不再難做人」記者會，希望修改公務人員考試法，讓有家庭的公務員可轉調，安心養家生子。

時力高雄市議員林于凱（左）、黨團辦公室主任陳惠敏（中）、公務革新力量秘書長何昀峯...
時力高雄市議員林于凱（左）、黨團辦公室主任陳惠敏（中）、公務革新力量秘書長何昀峯希望修改公務人員考試法，讓有家庭的公務員可轉調。記者曾原信／攝影
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