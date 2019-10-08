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司法基礎建設：司法判決新聞稿如何煉成？

拒任北市廉政委員原因 楊志良：柯文哲作秀

2019-10-08 12:40聯合報 記者楊正海／台北報導

2018台北市長選舉辯論會上推廣「蜂蜜檸檬」又唱歌一炮而紅的吳蕚洋，以「掃藍除綠」為號召組成「白色聯盟」，今天宣布找有「大砲署長」之稱的楊志良，列入白色聯盟第一波不分區立委名單，其他還包括律師張靜和作家兼政治評論家李敖的女兒李文，也希望鴻海創辦人郭台銘也加入。

楊志良透露，郭台銘曾公開講他是中華民國派，一個月前邀請他去郭家，當時旁邊的人不敢講話，郭氣勢強，兩人講了一個多鍾頭，郭最後的結論是說，明年台灣最困難的工作，是當中華民國總統 ，郭說他愛中華民國，就算他不選總統，也要為中華民國、對台灣做一些事，因此呼籲郭，既然希望蔡英文下架，又愛中華民國、國民黨又不怎麼愛他，希望他來白色聯盟，這是最自由的地方。

吳蕚洋也強調，白色聯盟的四大主軸，分別是擁護中華民國、保障弱勢和素民政治，以及全民理性監督、兩岸血緣文化高度連絡但無法「一中」。和郭台銘的理念也比較合。

至於談到台北市長柯文哲，楊志良說，兩岸一家親他不反對，因為血緣文化的關係，但柯沒有講到政治無法一家親，99% 的國民不贊成政治上一家親，若柯來列不分區，他第一個投反對票。楊志良還提到柯當台北市長時，當年的廉政委員，他在台大醫院服務30年，但他是第一個不接受聘書，因為不能調閱、不能詢問有涉案的官員，所以這完全是在作秀，國家和市府本來就有一套防弊機制，柯在作秀，他早就看出來，他在台大是柯的學長，這是他對柯Ｐ的看法，作秀。

吳蕚洋說，過去選舉，除了四個政黨，還有100多萬票，卻一個立委都沒有， 但今年很幸運的遇到楊志良，在他的號召下，短短一個多月，就集合了10幾個政黨，成立了中華民國政黨聯合服務處，而在明年立委選舉，會以白色聯盟為代表政黨，這次台灣的選舉有政黨聯盟，可以開創與以前不同的結果。

2018台北市長選舉辯論會上推廣「蜂蜜檸檬」又唱歌一炮而紅的吳蕚洋(中)，以「掃...
2018台北市長選舉辯論會上推廣「蜂蜜檸檬」又唱歌一炮而紅的吳蕚洋(中)，以「掃藍除綠」為號召組成「白色聯盟」，今天宣布找有「大砲署長」之稱的衛生署前署長楊志良（右一），以及作家兼政治評論家李敖的女兒李文(左一)，列入白色聯盟第一波不分區立委名單。記者楊正海／攝影
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楊志良柯文哲吳蕚洋

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