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司法基礎建設：司法判決新聞稿如何煉成？

「虛位以待」等接主委 侯友宜：我務實做事

2019-10-08 12:12聯合報 記者王敏旭／新北報導

新北市長侯友宜始終未表態接下國民黨總統參選人韓國瑜的新北競選總部主委，國民黨新北市黨部主任委員李乾龍昨天表示，無論侯是否擔任主委，都會虛位以待。侯友宜今表示，「虛位」嘛，他會務實做事。

侯友宜說，他去年選舉的時候，主任委員是新北4百萬市民，4百萬市民要支持才會當選，他所支持的候選人一定要以4百萬市民所要的目標為準，他要得到市民的支持，才能夠支持候選人。

侯表示，競選主任委員的位置不是那麼重要，重要是4百萬支持嗎？他在跑行程的時候，都會告訴市民「你就是我競選主任委員」，感謝選舉期間的支持，讓他有機會為大家服務，把競選主任委員當作感恩、服務、做事的對象。

媒體追問，韓國瑜有辦法贏的市民支持嗎？侯友宜說，相信每個人在打選戰過程當中，都想贏得市民的支持，每個人都有每個人作戰的方式，他都要給予尊重，侯友宜現在角色市長，他要好好先把市政做好。

至於新北今年國慶日不辦升旗典禮，與國民黨主席吳敦義要求藍營15縣市都辦升旗典禮不同，侯友宜說，新北會在元旦擴大舉行，國慶日有其他安排，國旗永遠在心裡，中華民國永遠是他最愛的國家，他是中華民國養大的孩子。

侯友宜表示，他的工作職場不管是槍林彈雨或是生死一瞬間，他永遠保持愛國的心，願意為國家奉獻與犧牲，她現在全力做好市政，讓市民過安居樂業日子，也是愛國的一種，愛國是無庸置疑的，已經深刻在他內心裡面。

國民黨新北市黨部主任委員李乾龍昨天表示，無論侯是否擔任主委，都會虛位以待。侯友宜...
國民黨新北市黨部主任委員李乾龍昨天表示，無論侯是否擔任主委，都會虛位以待。侯友宜今表示，「虛位」嘛，他會務實做事。記者王敏旭／攝影
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侯友宜韓國瑜

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