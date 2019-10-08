時力提案修法 鬆綁新任公務員三年不得轉調

時代力量立院黨團本會期將提案《公務員考試法》第六條修法，針對養育三足歲以下子女者、及面臨懷孕、生產、疾病、子女重症、父母病危等特殊狀況者，應鬆綁新任公務員三年不得轉調的規定。

曾任公務員的時力高雄市議員林于凱表示，他身邊許多公務員，正因目前《公務員考試法》有三年不得轉調規定，導致許多公務員為了照顧小孩家人留職停薪、有的則因需獨力帶小孩身心俱疲，必須看精神科醫師。林于凱說，他接獲許多公務員陳情的案例，曾有一位被分發到台中的高雄人，只能將兩個月的嬰兒交給父母帶，也有台中、台北兩地相隔的夫妻，太太一個人要帶不足兩歲的孩子，到最後嚴重憂鬱到需要看精神科醫師。

時代力量立院黨團主任陳惠敏表示，根據2018的統計數據顯示，2018新任公務員平均年齡為29.97 歲，同年國人的平均初婚年齡，男女分別為32.5及30.2歲，等同初任公務員幾乎就是在適婚年齡區間，但年輕人剛結婚卻要分隔兩地，當國家在大力提倡少子化對策時，為何要讓初任的公務員多等這三年？

陳惠敏提到，勞動部對於一般勞工，設有跨域就業津貼，就是考量到異地就業是一個就業障礙，將衍生交通、搬遷及租屋等成本，不過對於公務員設有服務三年內不得轉調的規定，如果是分發到外縣市，等於將面臨三年的跨域就業，對公務員的生活或與家人分隔兩地，將是不小負擔。