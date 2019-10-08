兩岸關係怎改善？蘇貞昌：屈膝求饒都換不來更好

2019-10-08 11:17 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ／台北報導



行政院長蘇貞昌上午在立法院備詢。記者蘇健忠／攝影 分享 facebook 兩岸關係遭質疑是30年來最不好，究竟該怎樣改善？行政院長蘇貞昌今在立法院備詢時被問到是否屈膝求饒也換不來自由民主跟尊嚴，他則表示，香港與中國合在一起變成繁榮走到動亂，原先承諾50年不變，現在20幾年都變了，這是屈膝求饒都換不來更好。

面對外界批評兩岸關係30年來最差，蘇貞昌說這可以檢討30年，之前國民黨還反攻大陸、還搞三不，但現在兩岸往來幾百萬，也有商業往來，政府對兩岸關係一直充滿善意跟各種努力，但是中國始終不放棄武力對付台灣，也一再加緊推動 習近平宣布一國兩制台灣方案，因此台灣為了保護自己最起碼的存在，堅守主權自由民主，當然不能跟中國配合，如果這個被講成壞，依然要堅守。

鄭寶清則指出，還是台灣乾脆跪下來送給中國，但屈膝求饒也換不來自由民主跟尊嚴；蘇貞則說，香港與中國合在一起變成繁榮走到動亂，原先承諾50年不變，現在20幾年都變了，這是屈膝求饒都換不來更好。

蘇貞昌表示台灣雖然外交處境受盡中國打壓，但是國民拿著護照可以走遍世界一百多個國家、美國助理國務卿昨天代表川普總統與國務卿來台參與正式會議，還有F16軍售案，代表台美關係不但大有進展，也在台灣防衛主權上盡力。

除了國際突破，蘇貞昌說經濟發展以今年第二季GDP來看也是四小龍之首，加上台商回流、外資加碼投資，雖然受到中國打壓，台灣始終堅守一席之地。

蘇貞昌說，我國希望跟世界各國建立正式外交關係，這是一直努力的方向，雖然在國際上實質關係有突破，但是邦交國受到中國刻意封鎖外交空間也是事實，正持續努力當中，我國要有一席之地要靠自己，也要什麼絕不能失去什麼，像是不能失去主權，因為香港那麼困難，就是沒有主權，台灣也絕對要知道，2300萬人得活下去，經濟也是最重要，這是政府最重要責任。