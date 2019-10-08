香港從繁榮到動亂 蘇貞昌：就知道被中國收進去以後…

2019-10-08 10:46 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ／台北報導



香港反送中運動仍持續進行，行政院長蘇貞昌今在立法院備詢時指出，看到香港從繁榮走到動亂感到很遺憾，並說在台灣你有看過警察拿著長槍對人民射擊，警察拿手槍對著年輕人胸膛直接開實彈？「你就知道被中國收進去以後，結果就是變成這樣，連一國兩制都不遵守。」

蘇貞昌說，全世界都譴責中國這樣對香港人民，對於今天香港這樣，政府一再呼籲香港政府尊重民意與人民對話，讓人民卑微的訴求能得到，早日恢復繁榮。

蘇貞昌也否認行政院等相關機關有介入香港街頭活動，立場是「一直關心、從未介入」，相關駐港的政府機關、相關機關人力都沒有介入，也沒有鼓勵他們上街頭。

陸委會主委陳明通則說，現階段有提醒國人香港情勢，在陸委會網站上面也有國人赴港澳動態登錄，仿照外交部出國旅遊，我國遊客可以前往登記；至於是否做好撤僑準備，陳明通說，所有狀況都有掌握，這有一定sop，以現在狀況來說，只是提醒國人多注意香港狀況，國人也從媒體知道很多情況，也有提出一定的示警，請國人到香港去注意香港狀況。