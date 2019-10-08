影／韓國瑜帶頭開拆危害風化違建 強調公權力定要執行

2019-10-08 10:34 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ／高雄報導



位在高雄岡山區嘉興新路一處涉嫌經營色情行業的違建，3年8度妨害風化，視公權如無物，高雄市長韓國瑜今早率工務局拆除大隊人員親臨坐鎮，展現拆除決心，但李姓屋主現身陳情，指接獲拆除令後，三天前已自行雇工拆除中，不希望市府擺出驚人陣仗，嚇到左鄰右舍，韓國瑜堅持執行公權力立場，避免民眾有樣學樣，但也順應陳情，拆除時不傷及鋼骨，避免損鄰。

這處違建位在岡山魚市場附近，捱著嘉新陸橋而建，連同一間旅社共3戶，都同屬李姓地主所有，旅社外的2戶，二樓以上搭建鐵皮屋，裡頭分隔八間套房，也掛牌出租，但卻涉嫌經營色情行業，是當地人口中頗具歷史的「私猖寮」，最近3年因妨害風化至少送案8次。

高雄市政府為彰顯公權力，近日行文開拆，今早更由市長韓國瑜到場督陣，調集大型怪手、小山貓準備開拆。

上午9點左右，韓國瑜抵達，李姓屋主高喊要陳情，他說，這處「違建」的土地存在已35年，他由母親手裡繼承，最近收到市府「拆除令」後，3天前他已自行雇工拆除，但今天市府卻展開大陣仗，恐會嚇 壞左鄰右舍，希望市府拆除時能不傷及鋼骨結構，也願意配合列管。