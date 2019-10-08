國民黨代表出席國防工業會議 「請美國放心」

2019-10-08 10:19 聯合報 華盛頓記者 聯合報 華盛頓記者 張加 ／即時報導



國民黨總統候選人韓國瑜的國政顧問團成員黃介正7日在美國表示，國民黨處理兩岸關係第一步是降低衝突、降低風險，而非恢復兩岸政治協商；此外，他有絕對信心，只要國民黨勝選，自由行、陸客團等兩岸常態化交流能有些恢復。

黃介正說，這次帶來的訊息非常簡單，「就是請美國放心」；從過去經驗可知，美國完全沒有理由擔心，若2020年1月台灣再度政黨輪替，會有損美國利益。

美台商會主辦的「美台國防工業會議」6日至8日在美國馬里蘭州埃利科特市舉行，過去兩年缺席的國民黨，今年派多人「回防」；立委江啟臣、許毓仁，以及韓國瑜國政顧問團成員，包括淡江大學副教授黃介正、前國防部副部長陳永康、國安局前駐美中將特派員田在勱出席，7日下午舉行記者會。

許毓仁提及，今早與美國行政官員及美國在台協會（AIT）主席莫健舉行閉門會議，不方便透露細節，但雙方針對韓國瑜的國防政策及國民黨對軍購態度等議題，進一步交流。

黃介正表示，此行很重要一項任務，即是強化、深化美國人對國民黨的政策，以及對總統候選人的了解；黃說，美台國防工業會議後，他們將拜會行政部門和智庫學者。

被問及若國民黨重返執政，該如何恢復兩岸溝通，黃介正說，第一步是降低衝突與風險，而不是恢復兩岸的政治協商或對話；此外，他有絕對信心，只要國民黨勝選，包括自由行、團客、兩岸常態化交流，不需要兩岸會談就能在實際行動上有些恢復。

黃介正並說，第一步求緩解兩岸人民往來、商務往來的壓力，第二步至少海峽兩岸兩會的事務性溝通電話會通。

黃介正補充，他不喜歡國外朋友誤會國民黨為了這次要選贏，而要與中國大陸談和平協議、政治協商，這是低估國民黨這些年與大陸打交道的經驗。