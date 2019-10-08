連儂牆被毀 蘇貞昌批破壞自由民主

2019-10-08 10:12 聯合報 記者 聯合報 記者 張文馨 ／台北報導



台灣大學校園聲援香港反送中的連儂牆遭破壞，來台自由行的陸客李紹東被捕，將列為不受歡迎人士，驅逐出境。行政院長蘇貞昌今在立法院接受民進黨立委呂孫綾質詢時表達立場，他說，藉由自由行來台破壞台灣的自由民主，他很不同意，若為犯罪目的而來，台灣立刻逮捕、遞解出境，剛好而已。不容許中國相關極權統治下的人，來台灣到民主牆上去做違法的事，不是只有不歡迎，是根本不容許他在這裡。

香港反送中事件持續進行，台灣各地大學校園聲援相關運動的連儂牆也先後被破壞。這次撕毀海報的是自由行的陸客，因李違反「大陸地區人民來台從事觀光活動許可辦法」，檢方及法院偵查、審理完畢後，將依法列為不受歡迎人士，並驅逐出境，5年內不得入台。

蘇貞昌說，從沒有自由民主的國家，來到台灣這個民主自由開放的國家，來自由行卻破壞自由民主，他很不同意；同時若為犯罪目的而來，台灣立刻逮捕、遞解出境，剛好而已。蘇說，不容中國相關極權統治下的人，來這裡不好好看看台灣的自由民主，社會開放與大家尊重，卻到民主牆上去做違法、國家所不容許的事，「不是只有不歡迎，是根本不容許他在這裡」。