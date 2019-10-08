親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
高鐵南延案拍版
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
兩岸通婚大退潮
政治
軍事
綜合

竹科最夯紅豆餅婉拒國宴 老闆顧品質：低薪請不到人

連儂牆被毀 蘇貞昌批破壞自由民主

2019-10-08 10:12聯合報 記者張文馨／台北報導

台灣大學校園聲援香港反送中的連儂牆遭破壞，來台自由行的陸客李紹東被捕，將列為不受歡迎人士，驅逐出境。行政院長蘇貞昌今在立法院接受民進黨立委呂孫綾質詢時表達立場，他說，藉由自由行來台破壞台灣的自由民主，他很不同意，若為犯罪目的而來，台灣立刻逮捕、遞解出境，剛好而已。不容許中國相關極權統治下的人，來台灣到民主牆上去做違法的事，不是只有不歡迎，是根本不容許他在這裡。

香港反送中事件持續進行，台灣各地大學校園聲援相關運動的連儂牆也先後被破壞。這次撕毀海報的是自由行的陸客，因李違反「大陸地區人民來台從事觀光活動許可辦法」，檢方及法院偵查、審理完畢後，將依法列為不受歡迎人士，並驅逐出境，5年內不得入台。

蘇貞昌說，從沒有自由民主的國家，來到台灣這個民主自由開放的國家，來自由行卻破壞自由民主，他很不同意；同時若為犯罪目的而來，台灣立刻逮捕、遞解出境，剛好而已。蘇說，不容中國相關極權統治下的人，來這裡不好好看看台灣的自由民主，社會開放與大家尊重，卻到民主牆上去做違法、國家所不容許的事，「不是只有不歡迎，是根本不容許他在這裡」。

蘇貞昌說，不容許外國的人來台灣進行有目的性的破壞，也不容外國人破壞安定與民主自由。相關部會各依權責，對於相關不當作為，涉及法律，就依法辦理，涉及國境管理，就依照入出境辦法處理，相關部會都應該負起責任。

行政院長蘇貞昌。本報資料照片
行政院長蘇貞昌。本報資料照片
分享

自由行蘇貞昌連儂牆

相關新聞

國慶晚會貴賓證沒國旗 他批：中華民國要滅亡了嗎？

2019-10-08 10:35

蔡壁如傳「國際醜聞」 蔡英文：期待柯文哲嚴肅看待

2019-10-08 09:30

誰在種芒果？羅智強提出馬蔡兩岸外交成績比一比

2019-10-08 10:20

柯文哲批兩岸關係30年來最爛 蔡英文：沒有好壞問題

2019-10-08 09:20

香港從繁榮到動亂 蘇貞昌：就知道被中國收進去以後…

2019-10-08 10:46

今年新生兒將跌破17萬人？ 蘇貞昌：目前預估仍會超過

2019-10-08 11:18

蔡總統接見史瓦帝尼總理 感謝挺台國際參與

2019-10-08 11:17

兩岸關係怎改善？蘇貞昌：屈膝求饒都換不來更好

2019-10-08 11:17

國民黨代表與美官員密談 說明韓國瑜國防政策

2019-10-08 11:15

陸客撕毀連儂牆 蘇揆：逮捕遞解出境剛好而已

2019-10-08 11:12

台北大學演講海報被貼便利貼 柯文哲：蔡英文來也是一樣

2019-10-08 10:57

來去總統府住一晚 蔡總統親自開箱小套房

2019-10-08 10:47

最低工資法草案 蘇揆：本會期送立院審議

2019-10-08 10:43

影／韓國瑜帶頭開拆危害風化違建 強調公權力定要執行

2019-10-08 10:34

國民黨代表出席國防工業會議 「請美國放心」

2019-10-08 10:19

柯批兩岸關係30年最爛 蔡英文：沒有好壞只有國家利益

2019-10-08 10:04

柯文哲：MG149與葛特曼事件是藍綠操縱帶風向

2019-10-08 10:02

蘇貞昌說兩岸關係數字可打臉 柯文哲：你也差不多一點

2019-10-08 09:50

再嗆蔡英文 柯文哲：出動總統府發言，太辛苦了吧

2019-10-08 09:47

韓國瑜臨檢前先預告 蘇貞昌：方法是否有效可檢討

2019-10-08 09:38

蘇貞昌：農地工廠務實來做 不是要就地合法

2019-10-08 09:24

抗爭禁蒙面？「今昔徐國勇」對打

2019-10-08 00:38

新聞眼／徐國勇昨是今非 為真理？為政治？

2019-10-08 00:33

國慶升旗 郭台銘、柯文哲可望再同框

2019-10-08 00:31

總統到馬祖 加碼離島旅遊補助

2019-10-07 23:53

郭台銘台中高雄場粉絲見面會 線上報名點這裡

2019-10-07 20:14

徐國勇談話一再被打臉 王鴻薇籲：說話前先想想

2019-10-07 18:37

影／美副助卿出席太平洋對話 外長憂台灣模式被陸取代

2019-10-07 17:28

兩岸關係是30年來最爛？ 蘇貞昌：數字可打臉

2019-10-07 17:23

台美太平洋對話 美國務院副助卿：我代表川普參加

2019-10-07 16:13

立陶宛議員投書媒體 籲在台灣設代表處

2019-10-07 14:28

蔡壁如傳假訊息挨批 柯文哲：看看笑笑就好

2019-10-07 14:18

吳釗燮批中國野心 籲莫讓太平洋成另一個南海

2019-10-07 13:17

花蓮文創園區何去何從？ 文化部提三方向

2019-10-07 13:14

寧與外人？ 立委批藝文工作月薪不如外籍生獎助

2019-10-07 13:00

國安會示警恐再斷交1至2友邦 吳釗燮：可能性當然存在

2019-10-07 12:18

昔說集遊法禁蒙面今說得限制 徐國勇被藍委嗆標準不一

2019-10-07 12:05

首屆「太平洋對話」 吳釗燮盼開創新局

2019-10-07 12:01

國旅人數大幅下降 立委提案要求觀光局檢討

2019-10-07 11:53
看更多

熱門文章

籲鄭文燦別騙人 孫大千：亡國感關鍵是保障台灣安全

2019-10-07 12:08

以訟止謗 韓國瑜將告黃光芹7條妨害名譽

2019-10-07 11:17

跨海姻緣賭上青春…丈夫家暴、愛賭 陸配嘆：如有後悔藥 要連喝三碗

2019-10-07 23:30

「蔣萬安PK吳怡農」誰勝？ 網：他光這點就不知道加多少分了

2019-10-07 21:10

轉型做潛艦零件 基隆台船廠開創第二人生

2019-10-07 14:42

韓國瑜將告7條妨害名譽 黃光芹：寧鳴而死，不默而生

2019-10-07 13:44

黃介正：台灣人將以選票決定 是否延續兩岸中斷溝通

2019-10-08 02:47

徐國勇談話一再被打臉 王鴻薇籲：說話前先想想

2019-10-07 18:37

藍營新危機…這個黨「愈來愈藍」想偽裝搶選票？

2019-10-08 09:00

林鶴明反酸柯文哲：當年面對MG149 好像沒人能笑一笑就好

2019-10-07 16:19

新聞眼／天價維運 高鐵南延的難言之隱

2019-10-08 00:06

共軍075兩棲突擊艦下水 當搶灘戰從2D變3D 國軍得有新思維

2019-10-08 08:00

沈富雄：香港反送中 使國民黨、韓國瑜進退失據

2019-10-07 12:35

影／蘇貞昌酸韓國瑜：沒看過當市長幾個月就請假選總統

2019-10-07 17:07

高鐵南延「554億全民埋單」 恐虧30年「交通部說不會」

2019-10-08 00:03

抗爭禁蒙面？「今昔徐國勇」對打

2019-10-08 00:38

蔡壁如傳「國際醜聞」 蔡英文：期待柯文哲嚴肅看待

2019-10-08 09:30

影／除了選台北市長 黃健庭也傳列不分區？曾永權：沒評論

2019-10-07 18:23

護理師變身偵查精兵 郭慧珍成海巡「TOP GUN」

2019-10-07 16:35

新聞眼／徐國勇昨是今非 為真理？為政治？

2019-10-08 00:33

昔說集遊法禁蒙面今說得限制 徐國勇被藍委嗆標準不一

2019-10-07 12:05

高鐵南延屏東賠30年？ 交通部打包票不補貼

2019-10-07 11:47

羅智強臉書投票 反吳敦義列不分區第1名竟有「92共識」

2019-10-07 11:42

入關面試…被問先生收入 台配嘆結個婚好難

2019-10-07 23:33

影／高鐵南延營運後慘賠30年？藍委怒如假包換政策買票

2019-10-07 14:31

請假投入選戰？ 人事總處：韓國瑜可請21天有薪假

2019-10-08 00:45

韓吳合體總動員 工商界今力挺

2019-10-08 00:49

郭台銘台中高雄場粉絲見面會 線上報名點這裡

2019-10-07 20:14

朱立倫：拚總統大選要全心全力投入 當年請假60多天

2019-10-07 11:48

李佳芬替丈夫跑行程是干政？他認為是對婦女選民的尊重

2019-10-07 14:00

搶藍營選票！雙十國慶 郭台銘、柯文哲再同框升旗

2019-10-07 11:20

韓國瑜請假3個月拚選戰 侯友宜：參選人會有分寸

2019-10-07 11:45

韓國瑜要跟議會請假出國？ 鄭文燦：備詢是市長的義務

2019-10-07 15:22

影／美副助卿出席太平洋對話 外長憂台灣模式被陸取代

2019-10-07 17:28

蘇貞昌說兩岸關係數字可打臉 柯文哲：你也差不多一點

2019-10-08 09:50

國慶晚會貴賓證沒國旗 他批：中華民國要滅亡了嗎？

2019-10-08 10:35

黃光芹臉書批韓國瑜挨告 雄檢偵辦

2019-10-07 16:06

高鐵南延 台北到屏東票價至少1560元

2019-10-07 12:23

兩岸關係是30年來最爛？ 蘇貞昌：數字可打臉

2019-10-07 17:23

雙十國慶日相發賀電 據查非出自首相府

2019-10-07 22:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top