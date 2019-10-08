蘇貞昌說兩岸關係數字可打臉 柯文哲：你也差不多一點

2019-10-08 09:50 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ／台北報導



台北市長柯文哲昨批評「兩岸關係是30年來最糟糕」，引發熱議，行政院長蘇貞昌卻說，蔣經國總統的時代還說「三不」，現在是完全不只「三通」，而且一年間雙方都是百萬人往來，所以這個一樣或不一樣，我們一看就知道，所以把這個講成比以前糟，應該「數字就可以打臉」。

對此，柯文哲忍不住回嗆，蔣經國是30年前耶，他是說最近30年，不是最近50年、100年耶。

柯文哲還說，他(指蘇貞昌)真的這麼自我感覺良好？那也沒有辦法，有很多事情就不要耍嘴皮。