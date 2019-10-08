再嗆蔡英文 柯文哲：出動總統府發言，太辛苦了吧

2019-10-08 09:47 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ／台北報導



北市府顧問蔡壁如在line群組轉貼蔡英文總統「假論文疑雲」的農場文，引發熱議，儘管台北市長柯文哲緩頰「看一看、笑一笑」就好，不過前柯文哲競辦發言人、總統府發言人林鶴明卻忍不住在臉書上直言，「當年我們面對MG149的時候，好像沒有人能夠笑一笑就好。」

對此，柯文哲今受訪時回嗆，無論是2014年的MG149案，還是2018年的葛特曼事件，都是見證當年藍綠操縱媒體帶風向，製造文字獄，是政治迫害的紀錄，所以就是這樣子。

柯文哲表示，他有問過蔡壁如，她只是人家寄給她，她再轉給別人，也沒有在上面加什麼評論，這常常會發生，就是在群組轉來轉去，這樣子也可以上《自由時報》頭版，「我覺得這實在是操作太過頭了」，「我不太喜歡這種說法」。

柯文哲也酸說，常常不需要做一大堆規定，大家就明著講，LINE好笑的東西轉來轉去，這也是常有的事情，有需要上《自由時報》頭版嗎，還勞動總統府發言人出來發言，太辛苦了吧。

不過媒體追問，「假論文」的農場文似乎不是好笑的東西，柯文哲說，也許自己會和她說，以後就少傳吧，只是這有比例原則，因為上面也沒有寫評論，只是有人寄給她，她在原封轉寄，如果這樣子要上《自由時報》頭版，這已經太過於操作了。