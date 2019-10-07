親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
國旅卡使用鬆綁
兩岸通婚大退潮
高鐵南延案拍版
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
政治
軍事
綜合

馬俊麟與王瞳「開心吃」之前 妻發「離婚」文斥：荒唐

蔡英文前往馬祖視察 加碼離島暖冬補助1000元

2019-10-07 19:59聯合報 記者胡瑞玲／即時報導

總統蔡英文今前往馬祖，除了關心地方建設外，也到香火鼎盛的天后宮祈求參拜。圖／截自...
總統蔡英文今前往馬祖，除了關心地方建設外，也到香火鼎盛的天后宮祈求參拜。圖／截自李問臉書粉絲團
分享
總統蔡英文今到連江縣，除了關心馬祖地方建設並參加天后宮的昇天祭活動外，針對馬祖觀光旅遊議題，蔡表示，秋冬旅遊補助離島可加碼一加一，多出千元住宿補助，而縣長劉增應則希望爭取多一家航空公司，讓旅遊發展有更大空間。

蔡英文今由交通部長林佳龍、縣長劉增應、立委陳雪生、議長張永江等人陪同到馬祖，並至香火鼎盛天后宮參香祈福，並參加昇天祭活動，隨後前往媽祖巨神像觀景平台俯瞰山海景色。

蔡英文表示，在劉增應團隊帶領下推動許多重大建設，包含馬祖大橋、新台馬輪等，尤其今年已核定新台馬輪11.4億元的造船經費，期盼能造福更多馬祖鄉親。而馬祖大橋也在去年核定可行性研究，並開始正式啟動綜合規畫作業，同時也推動航空疏運及醫療直升機專機駐地馬祖。

除了馬祖重大建設外，蔡英文也為民進黨馬祖立委參選人李問打氣，並一同造訪由軍事據點「么兩據點」改建而成的刺鳥咖啡書店，走訪店內的軍事坑道。李問也向蔡英文說明他背著氣球，環島拜票並見證馬祖前人開拓家園的艱辛。

蔡英文說，對於馬祖觀光旅遊業，將針對離島在國旅暖冬由補助方案加碼1000元住宿補助，只要前往離島觀光，周日到周五每房補助2000元，期盼大家能來馬祖享受具特色的戰地歷史人文風情。對此，劉增應則表示，希望可以爭取多一加航空公司到馬祖，讓旅遊發展有更大的空間。

總統蔡英文（左）今到馬祖，除了關心馬祖地方建設外，也為民進黨馬祖立委參選人李問（...
總統蔡英文（左）今到馬祖，除了關心馬祖地方建設外，也為民進黨馬祖立委參選人李問（右）加油打氣。圖／截自李問臉書粉絲團
分享
民進黨馬祖立委參選人李問（左）今向總統蔡英文（右）說明他背氣球環島拜票的過程。圖...
民進黨馬祖立委參選人李問（左）今向總統蔡英文（右）說明他背氣球環島拜票的過程。圖／截自李問臉書粉絲團
分享
總統蔡英文今到馬祖，除了關心馬祖地方建設外，也為民進黨馬祖立委參選人李問加油打氣...
總統蔡英文今到馬祖，除了關心馬祖地方建設外，也為民進黨馬祖立委參選人李問加油打氣。圖／截自李問臉書粉絲團
分享
民進黨馬祖立委參選人李問（右）今向總統蔡英文（左）說明他背氣球環島拜票的過程。圖...
民進黨馬祖立委參選人李問（右）今向總統蔡英文（左）說明他背氣球環島拜票的過程。圖／截自李問臉書粉絲團
分享

馬祖蔡英文劉增應

相關新聞

郭台銘台中高雄場粉絲見面會 線上報名點這裡

2019-10-07 20:14

徐國勇談話一再被打臉 王鴻薇籲：說話前先想想

2019-10-07 18:37

影／美副助卿出席太平洋對話 外長憂台灣模式被陸取代

2019-10-07 17:28

蔡總統：和平從來不是靠別人的施捨 要靠我們自己捍衛

2019-10-07 17:24

兩岸關係是30年來最爛？ 蘇貞昌：數字可打臉

2019-10-07 17:23

台美太平洋對話 美國務院副助卿：我代表川普參加

2019-10-07 16:13

立陶宛議員投書媒體 籲在台灣設代表處

2019-10-07 14:28

蔡壁如傳假訊息挨批 柯文哲：看看笑笑就好

2019-10-07 14:18

吳釗燮批中國野心 籲莫讓太平洋成另一個南海

2019-10-07 13:17

花蓮文創園區何去何從？ 文化部提三方向

2019-10-07 13:14

寧與外人？ 立委批藝文工作月薪不如外籍生獎助

2019-10-07 13:00

國安會示警恐再斷交1至2友邦 吳釗燮：可能性當然存在

2019-10-07 12:18

昔說集遊法禁蒙面今說得限制 徐國勇被藍委嗆標準不一

2019-10-07 12:05

首屆「太平洋對話」 吳釗燮盼開創新局

2019-10-07 12:01

國旅人數大幅下降 立委提案要求觀光局檢討

2019-10-07 11:53

陳菊為選舉現身農民座談？陳吉仲：齊心關心農民

2019-10-07 11:37

集遊法是否改禁蒙面規定 徐國勇：我認為可以

2019-10-07 11:36

有種就建交啊？我們如何思考台美關係？

2019-10-07 11:17

陸連奪2友邦 吳釗燮：美方盼趕快進行太平洋對話

2019-10-07 11:14

影／謝龍介獲政治男神獎 頒獎典禮上吟唱古詩獲滿堂彩

2019-10-07 10:36

吳釗燮說台美關係40年最佳 柯文哲：兩岸關係30年最爛

2019-10-07 09:55

民主的米 養成一班政治馬戲人

2019-10-07 09:40

為蒙面法槓柯文哲 徐國勇：把依法行政相關規定看清楚

2019-10-07 09:37

「國父紀念館從未規畫拆旗桿」 鄭麗君：別太泛政治化

2019-10-07 09:19

延攬黃健庭入府當接班人？柯文哲：有機會就先聊聊

2019-10-07 08:58

馬郭初選後首度同台 拱黃健庭選台北市長

2019-10-07 00:21

政務人員不歸考試院管？試委不滿架空 批政院侵門踏戶

2019-10-06 23:47

卓榮泰訪竹市 連儂牆貼字條

2019-10-06 23:44

郭台銘讚他絕對值得台灣重用 黃健庭：眼光很好！

2019-10-06 23:02

卓榮泰要馬英九檢討 馬辦：民進黨習慣無恥地卸責

2019-10-06 21:54

郭家軍擬攻台北市長 綠營：國民黨最傷

2019-10-06 21:38

黃健庭談台東治縣 馬英九讚「無中生有」

2019-10-06 19:15

柯文哲2年後要退休 郭台銘點名他最夠格當台北市長

2019-10-06 16:59

郭台銘：張忠謀任APEC特使收到的美方意見 政府都沒聽

2019-10-06 16:58

影／黃國昌：南方澳橋樑檢測轉包牟利

2019-10-04 14:29

吳敦義擬自排入不分區立委 韓辦：尊重黨主席職權

2019-10-04 10:44

中央補助分配款六都最少 鄭文燦爭修財政收支劃分法

2019-09-27 15:11

【重磅快評】小英女孩不是吳宗憲！蔡英文碧仲就輕了

2019-09-27 14:47

馬恐不替韓國瑜站台 林濁水：但繼續支持韓對國家好？

2019-09-27 09:39
看更多

熱門文章

「從3萬對跌破7千對」兩岸通婚大退潮

2019-10-07 00:36

南延到屏東票價出來了 高鐵：60出頭

2019-10-07 10:27

國旅卡大鬆綁…當年公務員遭法辦 如今珠寶銀樓解禁

2019-10-07 00:07

中醫師帶瀋陽妻從北京回台南 生活開支省一半

2019-10-07 00:55

韓國瑜請假拚選戰 柯文哲：第一步錯，後面怎麼弄都難

2019-10-07 09:02

籲鄭文燦別騙人 孫大千：亡國感關鍵是保障台灣安全

2019-10-07 12:08

以訟止謗 韓國瑜將告黃光芹7條妨害名譽

2019-10-07 11:17

國旅卡解禁搶公教票？ 李來希：「小恩小惠」用處不大

2019-10-06 22:46

猜疑釀悲劇…陸配急手術 繼子女不願簽字沒救活

2019-10-07 00:56

韓國瑜將告7條妨害名譽 黃光芹：寧鳴而死，不默而生

2019-10-07 13:44

郭家軍擬攻台北市長 綠營：國民黨最傷

2019-10-06 21:38

香港反送中藍軍進退失據？沈富雄：佩服老蔣文膽智慧

2019-10-07 10:58

林鶴明反酸柯文哲：當年面對MG149 好像沒人能笑一笑就好

2019-10-07 16:19

沈富雄：香港反送中 使國民黨、韓國瑜進退失據

2019-10-07 12:35

暗酸李佳芬干政 郭台銘：選民不是選他的夫人

2019-10-06 22:49

轉型做潛艦零件 基隆台船廠開創第二人生

2019-10-07 14:42

影／謝龍介獲政治男神獎 頒獎典禮上吟唱古詩獲滿堂彩

2019-10-07 10:36

韓國瑜的問題非支持度落後？李艷秋：是討厭度領先

2019-10-07 10:45

韓國瑜拚大選 預計14日起請假 衝刺三個月

2019-10-07 00:18

徐國勇談話一再被打臉 王鴻薇籲：說話前先想想

2019-10-07 18:37

影／蘇貞昌酸韓國瑜：沒看過當市長幾個月就請假選總統

2019-10-07 17:07

江啟臣被喊「能否喊副總統加油」 他笑了這樣回

2019-10-06 23:49

「收掉自己的店不容易」 林昆鋒：最終宋楚瑜會出來選　　

2019-10-07 11:11

立委選情優於總統 藍營估不分區安全名單14至15席

2019-10-06 23:23

調整選戰步伐 韓國瑜連2個周末沒排造勢行程

2019-10-06 22:16

卓榮泰要馬英九檢討 馬辦：民進黨習慣無恥地卸責

2019-10-06 21:54

新聞眼／高喊民主…權力欲最強政府

2019-10-07 00:04

政務人員不歸考試院管？試委不滿架空 批政院侵門踏戶

2019-10-06 23:47

影／除了選台北市長 黃健庭也傳列不分區？曾永權：沒評論

2019-10-07 18:23

觀察站／韓國瑜請假迎敵 要奪回選戰主導權

2019-10-07 00:28

高鐵南延屏東賠30年？ 交通部打包票不補貼

2019-10-07 11:47

為蒙面法槓柯文哲 徐國勇：把依法行政相關規定看清楚

2019-10-07 09:37

高鐵延屏東有助觀光？王國材：延到東部更有效益

2019-10-07 11:03

郭台銘讚他絕對值得台灣重用 黃健庭：眼光很好！

2019-10-06 23:02

羅智強臉書投票 反吳敦義列不分區第1名竟有「92共識」

2019-10-07 11:42

大選中部競總主委 綠營就位 藍營中彰洽商

2019-10-07 00:03

李佳芬替丈夫跑行程是干政？他認為是對婦女選民的尊重

2019-10-07 14:00

影／高鐵南延營運後慘賠30年？藍委怒如假包換政策買票

2019-10-07 14:31

馬郭初選後首度同台 拱黃健庭選台北市長

2019-10-07 00:21

昔說集遊法禁蒙面今說得限制 徐國勇被藍委嗆標準不一

2019-10-07 12:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top