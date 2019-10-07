蔡英文前往馬祖視察 加碼離島暖冬補助1000元

2019-10-07 19:59 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ／即時報導



總統蔡英文今前往馬祖，除了關心地方建設外，也到香火鼎盛的天后宮祈求參拜。圖／截自李問臉書粉絲團 分享 facebook 總統蔡英文今到連江縣，除了關心馬祖地方建設並參加天后宮的昇天祭活動外，針對馬祖觀光旅遊議題，蔡表示，秋冬旅遊補助離島可加碼一加一，多出千元住宿補助，而縣長劉增應則希望爭取多一家航空公司，讓旅遊發展有更大空間。

蔡英文今由交通部長林佳龍、縣長劉增應、立委陳雪生、議長張永江等人陪同到馬祖，並至香火鼎盛天后宮參香祈福，並參加昇天祭活動，隨後前往媽祖巨神像觀景平台俯瞰山海景色。

蔡英文表示，在劉增應團隊帶領下推動許多重大建設，包含馬祖大橋、新台馬輪等，尤其今年已核定新台馬輪11.4億元的造船經費，期盼能造福更多馬祖鄉親。而馬祖大橋也在去年核定可行性研究，並開始正式啟動綜合規畫作業，同時也推動航空疏運及醫療直升機專機駐地馬祖。

除了馬祖重大建設外，蔡英文也為民進黨馬祖立委參選人李問打氣，並一同造訪由軍事據點「么兩據點」改建而成的刺鳥咖啡書店，走訪店內的軍事坑道。李問也向蔡英文說明他背著氣球，環島拜票並見證馬祖前人開拓家園的艱辛。