親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
國旅卡使用鬆綁
兩岸通婚大退潮
高鐵南延案拍版
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
政治
軍事
綜合

高雄公司成長墊底被黑 台中議員找原因還韓國瑜公道

研究細胞如何感知氧氣 英美三人共享諾貝爾醫學獎

印太策略圍堵中國？印度前外長：印度的想法不一樣

2019-10-07 18:26聯合報 記者陳熙文／台北報導

美國川普政府於2017年拋出印太戰略，相較於美前總統歐巴馬的「重返亞洲」外交策略，更清楚的將印度納入其中，然而印度「中國研究所諮詢委員會主席」梅農（Shivshankar Menon）評估，印度的印太策略與美國的印太策略有所不同，印度所扮演的角色並非遏制中國。他認為，宏觀來看，印度選邊站不合理，並認為，印太策略還在成型當中。

美國總統川普2017年展開上任後首趟亞洲行，並拋出「印太地區」等字眼，定調「印太策略」作為美國的外交策略，欲與澳洲、日本和印度建立緊密的合作，被外界分析為牽制中國的戰略。不過，曾擔任印度國家安全顧問、外交部外交大臣的梅農訪台，對媒體直言，印度的印太策略與川普政府的構想不太一樣。

梅農指出，印度首相納倫德拉·莫迪（Narendra Modi）曾在2018年，在新加坡香格里拉對話會中清楚詮釋印度的「印太策略」。其內容包括，一個自由、開放、包容的地區；擁有共同規範的秩序；並在國際法規下，對海、空有對等的使用權；同時不再回到強權互相競爭的年代。

梅農認為，莫迪所提出的印太策略，不盡然像美國是為了圍堵中國。他指出，印度與中國是競合關係，在宏觀的角度之下，印度選邊站是不合理的，這不符合印度利益。

梅農直言，印度確實有其印太策略，但不是用於圍堵中國，況且考慮印度狀況，全球化下，印度是僅次於中國的第二大受益者。他也認為，自由、開放的印太策略還在成型之中，目前也沒有官方正式文件可以作為正式依據。

至於台印關係是否能在印太策略之下生根茁壯，梅農表示，印度與台灣的雙邊關係在策略提出之前，已經有穩定的雙邊關係，不需要跟印太策略連結，一切還是根基於兩邊人民需要什麼，可能還要一段時間才會比較明朗。

梅農指出，兩國之間建立關係最重要的還是共通利益，例如人民需要投資、旅遊、貿易交流，關係自然就會建議起來，中國跟美國因素都是次要的，雖然大環境有因素在，但不是主因。

印度川普莫迪

相關新聞

兩岸關係是30年來最爛？ 蘇貞昌：數字可打臉

2019-10-07 17:23

影／美副助卿出席太平洋對話 外長憂台灣模式被陸取代

2019-10-07 17:28

蔡總統：和平從來不是靠別人的施捨 要靠我們自己捍衛

2019-10-07 17:24

除了選台北市長 黃健庭也傳列不分區？曾永權：沒評論

2019-10-07 18:23

台美太平洋對話 美國務院副助卿：我代表川普參加

2019-10-07 16:13

立陶宛議員投書媒體 籲在台灣設代表處

2019-10-07 14:28

蔡壁如傳假訊息挨批 柯文哲：看看笑笑就好

2019-10-07 14:18

吳釗燮批中國野心 籲莫讓太平洋成另一個南海

2019-10-07 13:17

花蓮文創園區何去何從？ 文化部提三方向

2019-10-07 13:14

寧與外人？ 立委批藝文工作月薪不如外籍生獎助

2019-10-07 13:00

國安會示警恐再斷交1至2友邦 吳釗燮：可能性當然存在

2019-10-07 12:18

昔說集遊法禁蒙面今說得限制 徐國勇被藍委嗆標準不一

2019-10-07 12:05

首屆「太平洋對話」 吳釗燮盼開創新局

2019-10-07 12:01

國旅人數大幅下降 立委提案要求觀光局檢討

2019-10-07 11:53

陳菊為選舉現身農民座談？陳吉仲：齊心關心農民

2019-10-07 11:37

集遊法是否改禁蒙面規定 徐國勇：我認為可以

2019-10-07 11:36

有種就建交啊？我們如何思考台美關係？

2019-10-07 11:17

陸連奪2友邦 吳釗燮：美方盼趕快進行太平洋對話

2019-10-07 11:14

影／謝龍介獲政治男神獎 頒獎典禮上吟唱古詩獲滿堂彩

2019-10-07 10:36

吳釗燮說台美關係40年最佳 柯文哲：兩岸關係30年最爛

2019-10-07 09:55

民主的米 養成一班政治馬戲人

2019-10-07 09:40

為蒙面法槓柯文哲 徐國勇：把依法行政相關規定看清楚

2019-10-07 09:37

「國父紀念館從未規畫拆旗桿」 鄭麗君：別太泛政治化

2019-10-07 09:19

延攬黃健庭入府當接班人？柯文哲：有機會就先聊聊

2019-10-07 08:58

馬郭初選後首度同台 拱黃健庭選台北市長

2019-10-07 00:21

政務人員不歸考試院管？試委不滿架空 批政院侵門踏戶

2019-10-06 23:47

卓榮泰訪竹市 連儂牆貼字條

2019-10-06 23:44

郭台銘讚他絕對值得台灣重用 黃健庭：眼光很好！

2019-10-06 23:02

卓榮泰要馬英九檢討 馬辦：民進黨習慣無恥地卸責

2019-10-06 21:54

郭家軍擬攻台北市長 綠營：國民黨最傷

2019-10-06 21:38

黃健庭談台東治縣 馬英九讚「無中生有」

2019-10-06 19:15

柯文哲2年後要退休 郭台銘點名他最夠格當台北市長

2019-10-06 16:59

郭台銘：張忠謀任APEC特使收到的美方意見 政府都沒聽

2019-10-06 16:58

影／卓榮泰聲援香港 批馬英九「說三道四，只會說風涼話」

2019-10-06 15:35

柯文哲辦簽書會 陳佩琪現身：打從心底羨慕

2019-10-06 14:47

考試院管不到政務人員？考委批政院奪權

2019-10-06 13:32

卸任官員：若再出現口譯哥 考試院只能當啞巴

2019-10-06 13:19

影／黃國昌：南方澳橋樑檢測轉包牟利

2019-10-04 14:29

吳敦義擬自排入不分區立委 韓辦：尊重黨主席職權

2019-10-04 10:44
看更多

熱門文章

「從3萬對跌破7千對」兩岸通婚大退潮

2019-10-07 00:36

國旅卡大鬆綁…當年公務員遭法辦 如今珠寶銀樓解禁

2019-10-07 00:07

南延到屏東票價出來了 高鐵：60出頭

2019-10-07 10:27

韓國瑜請假拚選戰 柯文哲：第一步錯，後面怎麼弄都難

2019-10-07 09:02

籲鄭文燦別騙人 孫大千：亡國感關鍵是保障台灣安全

2019-10-07 12:08

中醫師帶瀋陽妻從北京回台南 生活開支省一半

2019-10-07 00:55

以訟止謗 韓國瑜將告黃光芹7條妨害名譽

2019-10-07 11:17

國旅卡解禁搶公教票？ 李來希：「小恩小惠」用處不大

2019-10-06 22:46

猜疑釀悲劇…陸配急手術 繼子女不願簽字沒救活

2019-10-07 00:56

郭家軍擬攻台北市長 綠營：國民黨最傷

2019-10-06 21:38

韓國瑜將告7條妨害名譽 黃光芹：寧鳴而死，不默而生

2019-10-07 13:44

沈富雄：香港反送中 使國民黨、韓國瑜進退失據

2019-10-07 12:35

暗酸李佳芬干政 郭台銘：選民不是選他的夫人

2019-10-06 22:49

香港反送中藍軍進退失據？沈富雄：佩服老蔣文膽智慧

2019-10-07 10:58

林鶴明反酸柯文哲：當年面對MG149 好像沒人能笑一笑就好

2019-10-07 16:19

韓國瑜拚大選 預計14日起請假 衝刺三個月

2019-10-07 00:18

韓國瑜的問題非支持度落後？李艷秋：是討厭度領先

2019-10-07 10:45

影／謝龍介獲政治男神獎 頒獎典禮上吟唱古詩獲滿堂彩

2019-10-07 10:36

江啟臣被喊「能否喊副總統加油」 他笑了這樣回

2019-10-06 23:49

立委選情優於總統 藍營估不分區安全名單14至15席

2019-10-06 23:23

「收掉自己的店不容易」 林昆鋒：最終宋楚瑜會出來選　　

2019-10-07 11:11

調整選戰步伐 韓國瑜連2個周末沒排造勢行程

2019-10-06 22:16

卓榮泰要馬英九檢討 馬辦：民進黨習慣無恥地卸責

2019-10-06 21:54

新聞眼／高喊民主…權力欲最強政府

2019-10-07 00:04

回應博士論文指控 蔡英文：不要再用假訊息以訛傳訛

2019-10-06 19:09

政務人員不歸考試院管？試委不滿架空 批政院侵門踏戶

2019-10-06 23:47

觀察站／韓國瑜請假迎敵 要奪回選戰主導權

2019-10-07 00:28

南投藍綠競總成形 他獨當還諷綠「夕陽下山」團

2019-10-06 19:12

高鐵南延屏東賠30年？ 交通部打包票不補貼

2019-10-07 11:47

為蒙面法槓柯文哲 徐國勇：把依法行政相關規定看清楚

2019-10-07 09:37

高鐵延屏東有助觀光？王國材：延到東部更有效益

2019-10-07 11:03

郭台銘讚他絕對值得台灣重用 黃健庭：眼光很好！

2019-10-06 23:02

大選中部競總主委 綠營就位 藍營中彰洽商

2019-10-07 00:03

李佳芬替丈夫跑行程是干政？他認為是對婦女選民的尊重

2019-10-07 14:00

轉型做潛艦零件 基隆台船廠開創第二人生

2019-10-07 14:42

羅智強臉書投票 反吳敦義列不分區第1名竟有「92共識」

2019-10-07 11:42

影／高鐵南延營運後慘賠30年？藍委怒如假包換政策買票

2019-10-07 14:31

馬郭初選後首度同台 拱黃健庭選台北市長

2019-10-07 00:21

黃健庭談台東治縣 馬英九讚「無中生有」

2019-10-06 19:15

昔說集遊法禁蒙面今說得限制 徐國勇被藍委嗆標準不一

2019-10-07 12:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top