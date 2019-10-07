印太策略圍堵中國？印度前外長：印度的想法不一樣

2019-10-07 18:26 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ／台北報導



美國川普政府於2017年拋出印太戰略，相較於美前總統歐巴馬的「重返亞洲」外交策略，更清楚的將印度納入其中，然而印度「中國研究所諮詢委員會主席」梅農（Shivshankar Menon）評估，印度的印太策略與美國的印太策略有所不同，印度所扮演的角色並非遏制中國。他認為，宏觀來看，印度選邊站不合理，並認為，印太策略還在成型當中。

美國總統川普2017年展開上任後首趟亞洲行，並拋出「印太地區」等字眼，定調「印太策略」作為美國的外交策略，欲與澳洲、日本和印度建立緊密的合作，被外界分析為牽制中國的戰略。不過，曾擔任印度國家安全顧問、外交部外交大臣的梅農訪台，對媒體直言，印度的印太策略與川普政府的構想不太一樣。

梅農指出，印度首相納倫德拉·莫迪（Narendra Modi）曾在2018年，在新加坡香格里拉對話會中清楚詮釋印度的「印太策略」。其內容包括，一個自由、開放、包容的地區；擁有共同規範的秩序；並在國際法規下，對海、空有對等的使用權；同時不再回到強權互相競爭的年代。

梅農認為，莫迪所提出的印太策略，不盡然像美國是為了圍堵中國。他指出，印度與中國是競合關係，在宏觀的角度之下，印度選邊站是不合理的，這不符合印度利益。

梅農直言，印度確實有其印太策略，但不是用於圍堵中國，況且考慮印度狀況，全球化下，印度是僅次於中國的第二大受益者。他也認為，自由、開放的印太策略還在成型之中，目前也沒有官方正式文件可以作為正式依據。

至於台印關係是否能在印太策略之下生根茁壯，梅農表示，印度與台灣的雙邊關係在策略提出之前，已經有穩定的雙邊關係，不需要跟印太策略連結，一切還是根基於兩邊人民需要什麼，可能還要一段時間才會比較明朗。

梅農指出，兩國之間建立關係最重要的還是共通利益，例如人民需要投資、旅遊、貿易交流，關係自然就會建議起來，中國跟美國因素都是次要的，雖然大環境有因素在，但不是主因。