海外華文媒體團拜會僑委會 暢談假新聞防堵

2019-10-07 18:19 聯合新聞網 台北訊



吳新興(右二)與在場海外華文媒體人士交流熱烈，左一為副團長黃貴美，左二為團長方菲、右一為僑務通訊社社長莊雅淑。圖／僑委會提供 分享 facebook

為增進海外傳媒對臺灣現況的了解，僑務委員會每年舉辦海外華文媒體人士訪問團，今年共邀請19位海外華文媒體人士於6至12日來臺參訪，訪團於7日拜會僑委會，委員長吳新興親自接見。

吳新興感謝海外傳媒朋友長久以來對中華民國的報導，臺灣是華人世界的民主典範，鼓勵訪團在七天六夜中更深入了解臺灣社會現況，為海外僑胞帶回第一手國內資訊。

吳新興表示，僑委會近年積極鼓勵海外各地僑界成立急難救助協會，目前已成立跨越各大洲82個僑界急難救助組織，為海外僑胞織起綿密安全網，期盼借用媒體朋友的筆讓海外僑胞知道政府守護僑胞的心意，有需要協助時能多加利用。

來自紐約新唐人電視臺的團長方菲表示，臺灣在2019年全球自由度調查報告」中，再度名列「自由國家」之列，與諸多先進國家同列最自由的滿級分等級，中國大陸則是最後一名，在香港反送中事件風起雲湧之際，能有幸在寶島體驗珍貴的自由民主，感到十分珍惜。

亞特蘭大大紀元時報主編謝田提問，中國近年不只在全世界廣設孔子學院，壓縮海外正體字的教學空間，還以金錢滲透臺灣媒體，對此，臺灣政府如何因應？吳新興表示，中共70多年來從未停止過滲透臺灣，尤其去年選舉期間，中國操縱的假新聞更是滿天飛，但臺灣今年與西方密切合作，防範中國再度企圖從境外以假消息影響2020年總統大選。

紐約三州新聞社長黃明義則肯定僑委會的僑務電子報新聞豐富，對於海外華文傳媒的新聞工作給予不少幫助。

訪團定於10月10日出席國慶大會活動，並安排晉見總統、拜會立法院蘇院長、大陸委員會、交通部觀光局及本會等政府單位，以增進媒體對我國政府政策的認識與瞭解。

吳新興(左)致贈紀念品予方菲。圖／僑委會提供 分享 facebook