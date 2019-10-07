影／美副助卿出席太平洋對話 外長憂台灣模式被陸取代

首屆「太平洋對話」今天(7日)上午開幕，美國國務院亞太局主管澳紐暨太平洋事務副助卿孫曉雅(Sandra Oudkirk)表示，她僅代表川普總統、龐培歐國務卿啟動這項對話，孫曉雅說從第二次世界大戰以來，台灣與美國一直是太平洋島國的夥伴，她提到美國和台灣長期對自然災害的應對合作，現在也正在研究如何在太平洋擴大合作。

外交部長吳釗燮致詞時自豪地說，台灣是援助太平洋島國的典範，他說雖然實際上的援助金額或許不大，但台灣為盟邦帶來的是實質的直接利益，又稱做「台灣模式」，不過吳釗燮也憂心地說，這種改善太平洋島國的國際合作與協調，正嚴重地被專制擴張的暗流所挑戰，他舉例說，中國在今年九月連奪台灣兩個邦交國就是最明顯的例子。

吳釗燮提到很多人擔憂中國企圖影響台灣明年總統大選，就如同去年底的大選一樣，因此他也提出他的憂慮，吳釗燮擔心台灣模式將逐漸被腐敗、欺騙，和債務陷阱的中國模式所取代，他指出不管美軍自由航行的行動多麼頻繁，但我們要改變中國南海已為時已晚，因為中國在南海的存在已經成為事實，因此我們要思考如何應對中國於太平洋的擴張，吳釗燮說實在不願看到太平洋成為另一個中國南海。

我國與美國今天舉辦首屆「太平洋對話」，外交部長吳釗燮（右）、美國國務院亞太局副助卿孫曉雅（中）及美國在台協會台北辦事處處長酈英傑（左）一起出席。記者潘俊宏／攝影 分享 facebook