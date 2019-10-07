蔡英文到馬祖挺李問 品嚐「馬祖漢堡」繼光餅

2019-10-07 16:56 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ／台北報導



蔡英文總統今天到馬祖視察，也替民進黨提名的立委參選人李問加油，中午與李問及在地鄉親餐敘，表達對馬祖建設發展和李問的支持，並一起品嚐「馬祖漢堡」繼光餅等在地美食。

餐敘地點在軍事據點「么兩據點」改建成的咖啡廳「刺鳥咖啡書店」，餐點則特別安排馬祖傳統美食與在地食材，包括「馬祖漢堡」繼光餅、香甜可口的地瓜餃、紅糟戚風蛋糕，搭配新鮮採摘的馬祖植物涼茶，讓總統從食物開始了解馬祖。

李問表示，九月初接受正式提名後，他揹著一顆大氣球徒步繞行四鄉五島，一共走了68公里，還在當地開辦「氣球哥哥的英語教室」，到安親班免費教導小朋友觀光英語，並用英語朗讀在地創作的故事繪本。他強調，馬祖在地藝文創作能量豐沛，繪本內容涵蓋四鄉五島，應該讓這些創作讓更多國際友人看見。鼓勵下一代走向國際，從介紹自己的家鄉開始。

李問也向蔡總統和鄉親報告他對馬祖的政策「觀光文教五支箭」，包括教育訓練中心、博物館群島、交通建設、青年創業返鄉、國際行銷等。

李問強調，馬祖在地經濟過去仰賴大量駐軍，目前已經轉型為觀光立縣，但必須持續透過政策引導，讓訪客在馬祖停留時間變久，以常住馬祖1至3個月為目標。思考的選項，包括設立新兵訓練中心、各類教育訓練與進修中心、藝術進駐計畫等；也可以補助民間營隊與體驗教育活動，以兩周以上的活動作為政策輔導補助對象，作為觀光淡旺季分明的馬祖一股穩定的消費能量。

李問提到，他主張設立「馬祖文化與環境資源教學中心」，以發揚馬祖在地特色為目標，課程包括傳統建築、戰地文化資產、生態環境資源、考古學等。學生以1至3個月進修為主，包括相關科系研究生與國內外社會人士進修交流。同時，此計畫將能促進在地人才就業，擔任講師與員工。

李問也提出「博物館群島」理念，他期待把馬祖列島打造成「村村有驚喜，島島有特色」，用不同主題的博物館將列島串連成群，除了善用廢棄軍事空間加以活化，並且以套票或者集點作為誘因，鼓勵民眾深度走訪四鄉五島每一座島嶼。

交通建設方面，李問強調，今年中央政府已經核定新「台馬輪」造船計畫，將於2022年落成，必須嚴加把關製作過程與品質，讓鄉親回家的路安心舒暢。他指出，航空公司「兩家進駐」是眾多馬祖鄉親的心願，希望政府持續與業者合作達成目標；然而現階段也必須增強輔導個別業者的輸運能力，特別是增加停航後可以緊急調度加班飛機的數量，旅客滯留時才能順利疏散。