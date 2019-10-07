影／韓將變落跑市長?柯酸第一步走錯 韓辦:目前不確定

民進黨高雄市議員陳致中6日在臉書爆料，高雄市長韓國瑜將從10月14日或15日開始請假跑選舉行程，打算落跑高雄市議會的市政總質詢。陳致中痛批韓國瑜「棄高雄於不顧，視市民如敝屣」，呼籲韓國瑜回市府好好上班，不然就辭去市長職務，不要腳踏兩條船。台北市長柯文哲7日接受媒體訪問也酸韓國瑜「第一步錯，後面怎麼弄都難」。對此韓國瑜競選辦公室發言人何庭歡澄清，「目前」並沒有在14、15日開始請假的消息，她也向高雄市政府新聞局求證，也沒有聽到這樣的消息，若確定請假，會跟外界說明。 分享 facebook