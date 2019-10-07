影／蘇貞昌談斷橋「打斷手骨顛倒勇」危橋修復中央埋單

2019-10-07 16:45 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ／即時報導



行政院長蘇貞昌今下午到蘇澳港了解 跨港大橋後續拆解作業，他希望經過這次事件教訓，全面盤點檢測全國危橋及特殊結構橋梁，目前有123座危險橋梁要維修，地方政府經費若有困難，由中央全面協助。

交通部政務次長黃玉霖在簡報中說，斷橋預計本周三拆除，目前在蘇澳港的全國最大升降平台船，船上正安裝750公噸跟650公噸的大型吊車，預計周三開到跨港斷橋現場，上午8點展開拆橋拱作業，預計隔天周四上午8點完成，接著再整開第二階段的拆除橋板，預計5天時間。

因斷橋事件行政院全面檢測及維修計畫，目前全國有123座高風險橋梁，若以1座800萬元到1千萬元維修經費計算總計需要12億多，另有45座是特殊造型結構橋梁。

蘇貞昌表示，地方縣市政府若對於橋梁的後續維修經費有困難的話，由中央全力給予協助，至於45座位列入的特殊結構橋梁，希望也比照高風險橋梁的相同標準，全面盤點檢測，若有問題的話，由中央協助地方維修。