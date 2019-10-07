親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
國旅卡使用鬆綁
兩岸通婚大退潮
高鐵南延案拍版
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
政治
軍事
綜合

Costco粉告訴你 為何兩口之家辦會員也划算

她買小套房「夫妻吵架可住」 多年空屋網友勸不要賣

韓國瑜要跟議會請假出國？ 鄭文燦：備詢是市長的義務

2019-10-07 15:22聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

高雄市議會定期會期間，市長韓國瑜要請假出國？高雄市政府新聞局長王淺秋、韓國瑜競選總統辦公室發言人何庭歡都表示沒接到請假的訊息，但也沒否認。

桃園市長鄭文燦表示，市長到議會備詢是很重要工作，假如有非常特殊的情況必須請比較長的假，要和議會好好溝通，要不然角色會有衝突。鄭文燦覺得這部分高雄市政府、市議會要坐下來談。

鄭文燦強調到議會備詢是市長的義務，要改變備詢的情況包括會期的調整，這是比較大的事情，所以市政府和市議會要坐下來談，至於出國訪問算不算重大的事情？鄭文燦認為「要看看是什麼樣的出國訪問」。

桃園市長鄭文燦（右）強調到議會備詢是市長的義務。記者鄭國樑／攝影
桃園市長鄭文燦（右）強調到議會備詢是市長的義務。記者鄭國樑／攝影
分享

鄭文燦韓國瑜出國

相關新聞

立陶宛議員投書媒體 籲在台灣設代表處

2019-10-07 14:28

蔡壁如傳假訊息挨批 柯文哲：看看笑笑就好

2019-10-07 14:18

吳釗燮批中國野心 籲莫讓太平洋成另一個南海

2019-10-07 13:17

花蓮文創園區何去何從？ 文化部提三方向

2019-10-07 13:14

寧與外人？ 立委批藝文工作月薪不如外籍生獎助

2019-10-07 13:00

國安會示警恐再斷交1至2友邦 吳釗燮：可能性當然存在

2019-10-07 12:18

昔說集遊法禁蒙面今說得限制 徐國勇被藍委嗆標準不一

2019-10-07 12:05

首屆「太平洋對話」 吳釗燮盼開創新局

2019-10-07 12:01

國旅人數大幅下降 立委提案要求觀光局檢討

2019-10-07 11:53

陳菊為選舉現身農民座談？陳吉仲：齊心關心農民

2019-10-07 11:37

集遊法是否改禁蒙面規定 徐國勇：我認為可以

2019-10-07 11:36

有種就建交啊？我們如何思考台美關係？

2019-10-07 11:17

陸連奪2友邦 吳釗燮：美方盼趕快進行太平洋對話

2019-10-07 11:14

影／謝龍介獲政治男神獎 頒獎典禮上吟唱古詩獲滿堂彩

2019-10-07 10:36

吳釗燮說台美關係40年最佳 柯文哲：兩岸關係30年最爛

2019-10-07 09:55

民主的米 養成一班政治馬戲人

2019-10-07 09:40

為蒙面法槓柯文哲 徐國勇：把依法行政相關規定看清楚

2019-10-07 09:37

「國父紀念館從未規畫拆旗桿」 鄭麗君：別太泛政治化

2019-10-07 09:19

延攬黃健庭入府當接班人？柯文哲：有機會就先聊聊

2019-10-07 08:58

馬郭初選後首度同台 拱黃健庭選台北市長

2019-10-07 00:21

政務人員不歸考試院管？試委不滿架空 批政院侵門踏戶

2019-10-06 23:47

卓榮泰訪竹市 連儂牆貼字條

2019-10-06 23:44

郭台銘讚他絕對值得台灣重用 黃健庭：眼光很好！

2019-10-06 23:02

卓榮泰要馬英九檢討 馬辦：民進黨習慣無恥地卸責

2019-10-06 21:54

郭家軍擬攻台北市長 綠營：國民黨最傷

2019-10-06 21:38

黃健庭談台東治縣 馬英九讚「無中生有」

2019-10-06 19:15

柯文哲2年後要退休 郭台銘點名他最夠格當台北市長

2019-10-06 16:59

郭台銘：張忠謀任APEC特使收到的美方意見 政府都沒聽

2019-10-06 16:58

影／卓榮泰聲援香港 批馬英九「說三道四，只會說風涼話」

2019-10-06 15:35

柯文哲辦簽書會 陳佩琪現身：打從心底羨慕

2019-10-06 14:47

考試院管不到政務人員？考委批政院奪權

2019-10-06 13:32

卸任官員：若再出現口譯哥 考試院只能當啞巴

2019-10-06 13:19

禁蒙面北市警槓內政部 柯P：依法行政 不能變來變去

2019-10-06 12:18

影／黃國昌：南方澳橋樑檢測轉包牟利

2019-10-04 14:29

吳敦義擬自排入不分區立委 韓辦：尊重黨主席職權

2019-10-04 10:44

中央補助分配款六都最少 鄭文燦爭修財政收支劃分法

2019-09-27 15:11

【重磅快評】小英女孩不是吳宗憲！蔡英文碧仲就輕了

2019-09-27 14:47

馬恐不替韓國瑜站台 林濁水：但繼續支持韓對國家好？

2019-09-27 09:39

沈富雄自薦民眾黨不分區 柯文哲：應該會先找他聊一聊

2019-09-26 12:10
看更多

熱門文章

柯文哲2年後要退休 郭台銘點名他最夠格當台北市長

2019-10-06 16:59

郭台銘：張忠謀任APEC特使收到的美方意見 政府都沒聽

2019-10-06 16:58

國旅卡大鬆綁…當年公務員遭法辦 如今珠寶銀樓解禁

2019-10-07 00:07

「從3萬對跌破7千對」兩岸通婚大退潮

2019-10-07 00:36

郭台銘退黨後與馬英九首同台 向媒體說馬「委屈了」

2019-10-06 16:03

韓國瑜請假拚選戰 柯文哲：第一步錯，後面怎麼弄都難

2019-10-07 09:02

南延到屏東票價出來了 高鐵：60出頭

2019-10-07 10:27

中醫師帶瀋陽妻從北京回台南 生活開支省一半

2019-10-07 00:55

以訟止謗 韓國瑜將告黃光芹7條妨害名譽

2019-10-07 11:17

國旅卡解禁搶公教票？ 李來希：「小恩小惠」用處不大

2019-10-06 22:46

猜疑釀悲劇…陸配急手術 繼子女不願簽字沒救活

2019-10-07 00:56

郭台銘今天下午親口證實 他若選總統副手就是黃健庭

2019-10-06 16:38

郭家軍擬攻台北市長 綠營：國民黨最傷

2019-10-06 21:38

暗酸李佳芬干政 郭台銘：選民不是選他的夫人

2019-10-06 22:49

加碼新北贏50萬票 周錫瑋：馬英九人氣都沒韓國瑜旺

2019-10-06 16:12

籲鄭文燦別騙人 孫大千：亡國感關鍵是保障台灣安全

2019-10-07 12:08

韓國瑜拚大選 預計14日起請假 衝刺三個月

2019-10-07 00:18

香港反送中藍軍進退失據？沈富雄：佩服老蔣文膽智慧

2019-10-07 10:58

江啟臣被喊「能否喊副總統加油」 他笑了這樣回

2019-10-06 23:49

調整選戰步伐 韓國瑜連2個周末沒排造勢行程

2019-10-06 22:16

立委選情優於總統 藍營估不分區安全名單14至15席

2019-10-06 23:23

「收掉自己的店不容易」 林昆鋒：最終宋楚瑜會出來選　　

2019-10-07 11:11

卓榮泰要馬英九檢討 馬辦：民進黨習慣無恥地卸責

2019-10-06 21:54

新聞眼／高喊民主…權力欲最強政府

2019-10-07 00:04

韓國瑜的問題非支持度落後？李艷秋：是討厭度領先

2019-10-07 10:45

沈富雄：香港反送中 使國民黨、韓國瑜進退失據

2019-10-07 12:35

影／謝龍介獲政治男神獎 頒獎典禮上吟唱古詩獲滿堂彩

2019-10-07 10:36

回應博士論文指控 蔡英文：不要再用假訊息以訛傳訛

2019-10-06 19:09

政務人員不歸考試院管？試委不滿架空 批政院侵門踏戶

2019-10-06 23:47

觀察站／韓國瑜請假迎敵 要奪回選戰主導權

2019-10-07 00:28

南投藍綠競總成形 他獨當還諷綠「夕陽下山」團

2019-10-06 19:12

板橋輔選提「大港開唱」 李佳芬：很多媽媽放聲痛哭

2019-10-06 15:42

郭台銘讚他絕對值得台灣重用 黃健庭：眼光很好！

2019-10-06 23:02

為蒙面法槓柯文哲 徐國勇：把依法行政相關規定看清楚

2019-10-07 09:37

高鐵延屏東有助觀光？王國材：延到東部更有效益

2019-10-07 11:03

與郭台銘熱線一個禮拜 王金平：每天跟郭說Hello

2019-10-06 17:09

韓國瑜將告7條妨害名譽 黃光芹：寧鳴而死，不默而生

2019-10-07 13:44

大選中部競總主委 綠營就位 藍營中彰洽商

2019-10-07 00:03

馬郭初選後首度同台 拱黃健庭選台北市長

2019-10-07 00:21

李佳芬參訪大安庇護農場 懇請韓粉全力相挺黃志雄

2019-10-06 17:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top