韓國瑜要跟議會請假出國？ 鄭文燦：備詢是市長的義務

2019-10-07 15:22 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



高雄市議會定期會期間，市長韓國瑜要請假出國？高雄市政府新聞局長王淺秋、韓國瑜競選總統辦公室發言人何庭歡都表示沒接到請假的訊息，但也沒否認。

桃園市長鄭文燦表示，市長到議會備詢是很重要工作，假如有非常特殊的情況必須請比較長的假，要和議會好好溝通，要不然角色會有衝突。鄭文燦覺得這部分高雄市政府、市議會要坐下來談。