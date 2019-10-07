柯文哲為何對陳菊怨懟深？賴勁麟：輸高雄讓韓國瑜崛起

2019-10-07 13:16 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



台北市長柯文哲（右）。 記者余承翰／攝影 分享 facebook

台北市長柯文哲頻開槓總統府秘書長陳菊，先指陳菊是「比較胖的韓國瑜」、「民主罪人」，最近又批陳菊「不是上半生坐過牢、下半生就可以為非作歹」。民進黨新潮流前立委賴勁麟今天在臉書提到，之所以柯文哲對陳菊怨懟之深，應該是柯文哲念茲在茲的「高雄輸成這樣」，讓韓國瑜崛起，也順帶讓柯失去「台灣政壇第一人」的寶座，讓柯落得選後進退維谷的窘境，才是柯對陳菊怨懟如此之深的原因。

賴勁麟說，從民進黨現在的角度來看，恐怕要慶幸當初台北市長選舉自提人選決定是對的。賴說，自提人選固然讓民進黨去年底的地方選舉大敗，但卻也及早切割柯文哲；否則一旦柯文哲高票連任，柯在選後勢必成為綠營救世主，屆時民進黨勢將發生路線分裂，禍及總統大選。

賴勁麟今天在臉書以「鎖朋友」為題貼文，賴表示，陳菊的確是新潮流流員，但陳菊不等於新潮流，把陳菊與其高雄幫的帳全算到新潮流頭上，這是對新系運作的誤解。尤其民進黨是派系共治政黨，柯文哲把民進黨自提人選視為「新潮流加上陳菊的陰謀」，那是從未加入民進黨運作柯文哲的偏聽，也是柯自己紮的稻草人。

賴勁麟也提到，民進黨在高雄的輸贏是民進黨的事，站在柯文哲的立場，最好是民進黨完全不知檢討，讓台灣民眾黨坐收漁利，但何勞柯越俎代庖，檢討高雄的問題？應該是柯文哲念茲在茲「高雄輸成這樣」，不是關心陳其邁的輸贏，而是在意民進黨高雄失守，讓韓國瑜崛起。