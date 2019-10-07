寧與外人？ 立委批藝文工作月薪不如外籍生獎助

2019-10-07 13:00 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



立法院教育及文化委員會今邀文化部業務報告，立委關切藝術勞動問題。文化部長鄭麗君表示，她已邀勞動部組成專案小組，並親自主持，檢視相關法規，看對藝術勞動者保障不足者該如何強化、又是否透過藝文獎助條例強化。將在年底前提出草案，提升藝文工作者相關保障。

立委李麗芬質詢，藝文工作者薪水仍然偏低，經常薪資低於3萬元者占四成一，問鄭麗君有何辦法？鄭麗君說，她主持的專案小組，將於年底前提出保障藝術勞動草案，文化部也已針對藝文採購研修，希望優化藝文採購，不要因不當的採購，影響藝文工作者。

立委陳學聖質詢時，念出包括導演謝東寧等數十位近來過世的藝文人士名單，表示他們至多都才50歲左右，是藝術人才損失。他並秀出教育部發給外籍學生獎助學金的表格，指出藝文工作者月薪往往還不如外籍大學生每月可領到的1.5萬元生活費，質疑這簡直有如「寧與外人，不與家奴」。

陳學聖說，根據此表格，外籍受獎助者包括非邦交國1023人，邦交國由外交部提供的740人，國合會提供的200人，補助金額學雜費一學期4萬元新台幣，生活費大學生一月1.5萬元，碩士生2.2萬元，博士生更高。他表示，在藝文第一線奮戰者給予的補助，與外籍學生獎助金應可相比較。