南方澳斷橋 黃國昌再爆：造假的橋樑檢測報告

2019-10-07 12:21 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



宜蘭南方澳跨港大橋斷橋事件，時代力量立委黃國昌今天再度在臉書踢爆，宜蘭縣107年的檢測計畫報告，檢測人員記載為「張綵宸」，不過報告內的照片根本不是「張綵宸」，黃國昌質疑「橋梁檢測報告造假」，花納稅人上千萬作出這麼離譜的報告，如何審查通過？宜蘭縣政府是閉著眼睛在放款、閉著眼睛在審查嗎？

黃國昌今天在臉書公布一份宜蘭縣107年的計畫報告，報告上檢測人員記載為「張綵宸」，但照片根本不是張綵宸，黃國昌說，既然不是張綵宸，為何照片中的人，可以用她的帳號，進行橋樑檢測？ 黃國昌質疑，實際進行橋梁檢測的人，是否取得橋梁檢測的資格證書？

黃國昌提到，採用「D. E. R. &U.目視檢測」的檢視方法，非常依賴檢測人員的專業。為了確保橋樑檢測的「真實性」，交通部建立的「橋梁管理資訊系統」要求進行「橋檢前」與「橋檢後」，必須在現場拍攝檢測人員照片，並透過檢測人員之帳號上傳至系統，不過宜蘭縣107年計畫的報告，檢測人員記載為「張綵宸」，但報告內的照片根本不是張綵宸。

黃國昌說，這兩天他就「橋梁檢測如何成為斂財工具」與「為何要追究下去？」的發文，引來陳明正與張綵宸的護航者，留言質問他認為「橋樑檢測這項專業到底值多少錢？」黃說，讓他看了覺得十分可悲。黃說，他相信每項專業都有其價值，從未否認或貶低。 然而，重點是要認真地履行專業職責，把事情做好，特別是人命關天的事。

黃國昌說，當他看到橋檢報告不僅「粗製濫造」，甚至內容造假，要追問的是「這是哪門子專業」？黃國昌也批評宜蘭縣政府，這麼離譜的報告，如何審查通過？是誰在護航這種可恥的斂財行為？ 黃說，宜蘭縣政府或許不會理他，但希望宜蘭能有議員敢「不問黨派、只問是非」地追究到底，幫宜蘭縣民討回公道。