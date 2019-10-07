PO鴻海薪資單的人查到了？李正皓：信義分局已發傳票

2019-10-07 12:16 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ╱即時報導



現任國民黨新生代改革團體「草協聯盟」發起人李正皓今天在臉書表示，電信警察終於確定「跑步哥」身份，近期將傳喚移送！ptt最神秘的人物將要被開箱！不少網友表示支持提告，大快人心，要李正皓加油。

李正皓說，經過正式報案提告，電信警察比對過ip後終於確定，ptt上長期發文黑藍營政治人物的鴻海跑步哥，就是曾經到到侯友宜政見發表會鬧場、又自導自演遭警方捂住嘴巴被揭穿的基隆黃姓男子，目前信義分局已經發出傳票，近日就會要求跑步哥到信義分局說明後移送法辦。

李正皓表示，長期以來有一位暗黑網軍不斷的在黑國民黨的政治人物，他叫鴻海跑步哥，侯友宜、郭台銘都是跑步哥鎖定的對象，在國民黨初選時甚至還在ptt貼出不知道是哪裡來的薪資單，試圖抹黑鴻海是血汗工廠，當時鬧了很大的新聞。

後來鴻海跑步哥被他起底是網軍之後，連他都成了鴻海跑步哥黑的對象，尤其是最近一個月，跑步哥幾乎是天天在ptt各大版發文黑他。郭台銘、侯友宜可能覺得他是小人物，不計較，但他不是，他的原則就是只要敢抹黑，就一定告，而且因為連續抹黑，一定會告刑事加重誹謗與民事名譽賠償，讓抹黑的人坐牢加賠錢！

李正皓說，早在‪7月19日‬就向警察局提起告訴，也在臉書公開此事，不過跑步哥還天真地以為躲在電腦後面，用一些業餘的ip跳板，就真的能躲避電信警察的查緝。這一個多月來，跑步哥黑的更加興高采烈，幾乎天天一黑。但跑步哥大概沒想到所有的發文都成了電信警察交叉比對的證據，因為本來文章數不夠多，交叉比對比較困難，但經過跑步哥最近的努力發文後，反而加快了電信警察破案的速度。