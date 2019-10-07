小綠立委候選人組「前線」 訴求抗中守台

2019-10-07 12:11 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



隨著香港民眾反「禁蒙面法」抗爭升溫，芒果乾(亡國感)議題持續發酵，2020立委選舉倒數不到一百天，無黨籍立委林昶佐、洪慈庸、及基進黨立委候選人陳柏惟三人今天組成「前線FRONTLINE」，面對2020立委選舉，將聯合訴求「對抗中國勢力入侵、守護自由台灣的最前線。」

「芒果乾」(亡國感)議題，將成2020選戰主軸之一，繼前總統馬英九說蔡英文總統操作「芒果乾（亡國感）」，蔡總統則說芒果是馬英九種下後，由洪慈庸、林昶佐、陳柏惟組成的「前線FRONTLINE」，將選戰主軸主打「團結守護台灣、打造最強前線」，「前線」宣言提到，2020不只是價值的選擇，並有人趁亂以「一家親」、「發大財」為名，試圖要將充滿恐懼的中國式生活帶進台灣。「前線」要以守護台灣為訴求，對抗國民黨與台北市長柯文哲的民眾黨。

召集人洪慈庸說，2020選戰對本土勢力來說，相當艱困，不過2020將是決定台灣要走向專制獨裁，或擁抱民主自由的選擇，也將影響台灣是否能繼續享有免於恐懼、且有尊嚴的生活。洪表示，她是立委、也是孩子的媽媽，她最在意的是下一代，要在怎麼樣的環境成長，尤其她最近在基層走動，許多長輩、年輕人都表達很焦慮，看到香港的情勢，很怕台灣的生活方式被改變。

林昶佐也說，台灣是經歷許多前輩的努力，才走到民主自由的這一步，如今面對國共勢力的步步進逼，台灣不只是抵抗中國的前線，也是民主自由、公平正義的前線。但這幾年的改革成果，包括年金改革、港澳條例、同婚法案等持續推進，但現在國民黨候選人卻喊出若當選都要改回來，林表示，這場選戰正是如何抵擋國共勢力，不容許改革走回頭路的選戰。