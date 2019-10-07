珠寶、觀光業互搶國旅卡額度？ 人事總處：不影響

2019-10-07 12:10 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



行政院人事行政總處昨指出，明年起將鬆綁國旅卡使用限制，目前無法用國旅卡消費的珠寶銀樓，2020年1月1日起就會解禁。人事行政總處今追加解釋，珠寶銀樓的消費屬於自行運用額度，不會對旅行丶旅宿及觀光遊樂業特約商店產生排擠效應。

人總指出，國旅卡目前有專屬旅遊業者的觀光旅遊額度和各行業均可加入的自行運用額度，金額每年各以8000元為上限，而且是做為公務人員未休假加班費的替代措施。本次開放珠寶業是因珠寶同業公會多次陳情，希望可納入國旅卡特約商店。

人總表示，考量8000元以內的珠寶飾品亦為消費選項，為了讓公務人員有更大彈性，而且珠寶同業公會已簽署連署書及自律公約，開放後將嚴格監督會員行為，所以同意納入，人事總處未來將再加強向公務同仁宣導。

「但為避免影響旅遊業者，珠寶業是納入自行運用額度。」人總說，各行業都可成為國旅卡消費範疇，創造更大效益，都有正面效果，外界毋須負面解讀。另外國旅卡制度須在特約商店刷卡消費才能申請補助，非國旅卡特約商店（例如水電瓦斯等公用事業），就無法使用國旅卡申請補助，併予説明。