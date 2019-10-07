籲鄭文燦別騙人 孫大千：亡國感關鍵是保障台灣安全

2019-10-07 12:08 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



前總統馬英九昨天批蔡英文總統執政4年，讓社會瀰漫不安的「芒果乾(亡國感)，蔡英文回擊相信當初種芒果的人就是馬英九。桃園市長鄭文燦表示，民主台灣最大的威脅來自北京政府，北京政府主張的一國兩制並沒有台灣的空間，他認為亡國感的問題關鍵，在於敢不敢主張和堅持台灣主權屬於台灣2300萬人，如果把這個底線撤退，就是亡國感的開始。

對此，國民黨總統參選人韓國瑜競選辦公室副執行長孫大千表呼籲鄭文燦不要再用「廣告話術」來欺騙台灣人民，「芒果乾」問題的關鍵，是在於能不能夠保障台灣安全。

孫大千質問鄭文燦，為什麼民進黨的政治人物從來都不敢提「中華民國主權」？連國家主權都不敢提，憑什麼要讓人民相信民進黨會捍衛中華民國。再者，「堅持國家主權」是身為一個中華民國國民的基本責任，更是每一位台灣政治人物的共同信念，根本不需要懷疑，又有什麼好拿來比較的。