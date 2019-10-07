昔說集遊法禁蒙面今說得限制 徐國勇被藍委嗆標準不一

2019-10-07 12:05 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



我國是否落實禁蒙面法，北市與中央意見不一，內政部長徐國勇要市長柯文哲把依法行政相關規定看清楚，因為依法行政有兩個範疇，包含法律優先與法律保留，且台灣集會遊行法針對蒙面、化妝部分用語上是「得限制」，是留給行政機關裁量權；藍委黃昭順則質疑內政部規範不清，嗆要挑戰「戴小英面具丟雞蛋」。

禁蒙面法是否落實引發北市中央不同調，徐國勇今在立法院內政委員會表示，台灣集會遊行法是用「得限制」，留給行政機關裁量權，且台灣那麼久的集會遊行，從來不限制人民戴面具，很多集會遊行都有表演，幾乎都會化妝，不會限制，除非有情資掌握有暴力行為，才有可能使用，並非我國法律有衝突、矛盾，「大家要把法律看清楚。」

徐國勇說，香港實施禁蒙面法有爭議是因為用的是緊急法，是行政命令，導致行政權超越立法權，但人民重大權利義務限制，還是要經過立法，民進黨立委也曾主張刪除禁蒙面法，只是還在立院協商中。

徐國勇舉例，美國的3K黨有嚴重種族歧視，因此被限制不准化妝、蒙面，縱然化裝舞會也不可以化妝成3K黨，這條線就非常清楚，限制部分也一定是用立法權而非行政權，「其實蒙面本質不是蒙面，而是在民主自由，台灣就是民主自由。」

徐國勇也要柯文哲把依法行政相關規定看清楚，把相關規定再去研議一下，因為依法行政有兩個範疇，一個叫做法律優先，一個叫做法律保留，跟香港是不一樣。

不過，國民黨立委黃昭順質詢時翻出徐國勇在反年改抗議時，曾指稱蒙面是違法，徐國勇則解釋，自己擔任行政院發言人時期有提到過這件事情，不過當時是說根據集會遊行法規定，參與集會不可以帶面具，法律上是可以限制的。

徐國勇也頻頻被逼問究竟什麼是暴力行為、有暴力之虞，蒙面丟雞蛋是否違法，甚至表達自己要戴小英總統的面具然後丟雞蛋，這樣的行為要求內政部給出清楚規範；徐則表達，不會鼓勵人民丟雞蛋，那都是一個比例行為，但若有另外的妨礙公務等等，現場警察會處理，其餘具體個案依法處理。