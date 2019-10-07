親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
國旅卡使用鬆綁
兩岸通婚大退潮
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
政治
軍事
綜合

美戰略模糊下，我們如何思考台美關係？

韓國瑜的問題非支持度落後？資深媒體人點出是這項領先

影／無黨立委參選人組「前線」 宣示對抗中國勢力入侵

2019-10-07 12:04聯合報系攝影中心 記者鄭超文╱即時報導

「團結守護台灣 打造最強前線」記者會上午在台大校友會館舉行，無黨籍立委林昶佐、洪慈庸及基進黨立委參選人陳柏惟宣示，三人將成為立委選舉中對抗中國勢力入侵、守護自由台灣的最前線。

洪慈庸表示，前線的三位參選人來自不同政黨、有不同的背景，但是共同秉持著團結抗中的理念。

「團結守護台灣 打造最強前線」記者會上午在台大校友會館舉行，無黨籍立委林昶佐（右...
「團結守護台灣 打造最強前線」記者會上午在台大校友會館舉行，無黨籍立委林昶佐（右起）、洪慈庸及基進黨立委參選人陳柏惟宣示，三人將成為立委選舉中對抗中國勢力入侵、守護自由台灣的最前線。記者鄭超文／攝影
分享
「團結守護台灣 打造最強前線」記者會上午在台大校友會館舉行，無黨籍立委林昶佐（右...
「團結守護台灣 打造最強前線」記者會上午在台大校友會館舉行，無黨籍立委林昶佐（右起）、洪慈庸及基進黨立委參選人陳柏惟宣示，三人將成為立委選舉中對抗中國勢力入侵、守護自由台灣的最前線。記者鄭超文／攝影
分享

洪慈庸台大

相關新聞

有種就建交啊？我們如何思考台美關係？

2019-10-07 11:17

徐國勇要檢討大雅火災 否認要懲罰指揮官

2019-10-07 12:29

南方澳斷橋 黃國昌再爆：造假的橋樑檢測報告

2019-10-07 12:21

國安會示警恐再斷交1至2友邦 吳釗燮：可能性當然存在

2019-10-07 12:18

PO鴻海薪資單的人查到了？李正皓：信義分局已發傳票

2019-10-07 12:16

小綠立委候選人組「前線」 訴求抗中守台

2019-10-07 12:11

珠寶、觀光業互搶國旅卡額度？ 人事總處：不影響

2019-10-07 12:10

籲鄭文燦別騙人 孫大千：亡國感關鍵是保障台灣安全

2019-10-07 12:08

昔說集遊法禁蒙面今說得限制 徐國勇被藍委嗆標準不一

2019-10-07 12:05

首屆「太平洋對話」 吳釗燮盼開創新局

2019-10-07 12:01

朱立倫：拚總統大選要全心全力投入 當年請假60多天

2019-10-07 11:48

陳菊為選舉現身農民座談？陳吉仲：齊心關心農民

2019-10-07 11:37

集遊法是否改禁蒙面規定 徐國勇：我認為可以

2019-10-07 11:36

陸連奪2友邦 吳釗燮：美方盼趕快進行太平洋對話

2019-10-07 11:14

影／謝龍介獲政治男神獎 頒獎典禮上吟唱古詩獲滿堂彩

2019-10-07 10:36

南延到屏東票價出來了 高鐵：60出頭

2019-10-07 10:27

吳釗燮說台美關係40年最佳 柯文哲：兩岸關係30年最爛

2019-10-07 09:55

民主的米 養成一班政治馬戲人

2019-10-07 09:40

為蒙面法槓柯文哲 徐國勇：把依法行政相關規定看清楚

2019-10-07 09:37

「國父紀念館從未規畫拆旗桿」 鄭麗君：別太泛政治化

2019-10-07 09:19

延攬黃健庭入府當接班人？柯文哲：有機會就先聊聊

2019-10-07 08:58

馬郭初選後首度同台 拱黃健庭選台北市長

2019-10-07 00:21

政務人員不歸考試院管？試委不滿架空 批政院侵門踏戶

2019-10-06 23:47

卓榮泰訪竹市 連儂牆貼字條

2019-10-06 23:44

郭台銘讚他絕對值得台灣重用 黃健庭：眼光很好！

2019-10-06 23:02

卓榮泰要馬英九檢討 馬辦：民進黨習慣無恥地卸責

2019-10-06 21:54

郭家軍擬攻台北市長 綠營：國民黨最傷

2019-10-06 21:38

黃健庭談台東治縣 馬英九讚「無中生有」

2019-10-06 19:15

柯文哲2年後要退休 郭台銘點名他最夠格當台北市長

2019-10-06 16:59

郭台銘：張忠謀任APEC特使收到的美方意見 政府都沒聽

2019-10-06 16:58

影／卓榮泰聲援香港 批馬英九「說三道四，只會說風涼話」

2019-10-06 15:35

柯文哲辦簽書會 陳佩琪現身：打從心底羨慕

2019-10-06 14:47

考試院管不到政務人員？考委批政院奪權

2019-10-06 13:32

卸任官員：若再出現口譯哥 考試院只能當啞巴

2019-10-06 13:19

禁蒙面北市警槓內政部 柯P：依法行政 不能變來變去

2019-10-06 12:18

孫大千批蔡英文兩岸關係敗家子 自銷小英牌芒果乾

2019-10-06 08:24

香港陷於半癱瘓 王明鉅：蔡政府利用恐懼更讓人害怕

2019-10-06 07:41

影／黃國昌：南方澳橋樑檢測轉包牟利

2019-10-04 14:29

吳敦義擬自排入不分區立委 韓辦：尊重黨主席職權

2019-10-04 10:44
看更多

熱門文章

柯文哲2年後要退休 郭台銘點名他最夠格當台北市長

2019-10-06 16:59

批蔡英文論文挨轟？ 蔡壁如酸：「1450」不要這麼敏感

2019-10-06 15:10

郭台銘：張忠謀任APEC特使收到的美方意見 政府都沒聽

2019-10-06 16:58

郭台銘退黨後與馬英九首同台 向媒體說馬「委屈了」

2019-10-06 16:03

國旅卡大鬆綁…當年公務員遭法辦 如今珠寶銀樓解禁

2019-10-07 00:07

「從3萬對跌破7千對」兩岸通婚大退潮

2019-10-07 00:36

中醫師帶瀋陽妻從北京回台南 生活開支省一半

2019-10-07 00:55

韓國瑜請假拚選戰 柯文哲：第一步錯，後面怎麼弄都難

2019-10-07 09:02

國旅卡解禁搶公教票？ 李來希：「小恩小惠」用處不大

2019-10-06 22:46

2020國民黨縣市輔選造勢第一站 苗栗展現大團結氣勢

2019-10-06 13:03

空軍爆醜聞！少將要求傳沒穿衣照 女兵氣憤退伍

2019-10-06 13:27

猜疑釀悲劇…陸配急手術 繼子女不願簽字沒救活

2019-10-07 00:56

郭台銘今天下午親口證實 他若選總統副手就是黃健庭

2019-10-06 16:38

郭家軍擬攻台北市長 綠營：國民黨最傷

2019-10-06 21:38

暗酸李佳芬干政 郭台銘：選民不是選他的夫人

2019-10-06 22:49

加碼新北贏50萬票 周錫瑋：馬英九人氣都沒韓國瑜旺

2019-10-06 16:12

韓國瑜拚大選 預計14日起請假 衝刺三個月

2019-10-07 00:18

江啟臣被喊「能否喊副總統加油」 他笑了這樣回

2019-10-06 23:49

調整選戰步伐 韓國瑜連2個周末沒排造勢行程

2019-10-06 22:16

卓榮泰要馬英九檢討 馬辦：民進黨習慣無恥地卸責

2019-10-06 21:54

南延到屏東票價出來了 高鐵：60出頭

2019-10-07 10:27

以訟止謗 韓國瑜將告黃光芹7條妨礙名譽

2019-10-07 11:17

管不到政務人員？試院批政院：侵門踏戶違憲奪權

2019-10-06 12:25

新聞眼／高喊民主…權力欲最強政府

2019-10-07 00:04

立委選情優於總統 藍營估不分區安全名單14至15席

2019-10-06 23:23

回應博士論文指控 蔡英文：不要再用假訊息以訛傳訛

2019-10-06 19:09

政務人員不歸考試院管？試委不滿架空 批政院侵門踏戶

2019-10-06 23:47

白綠分手是選對會決定？ 陳佩琪爆：阿扁說小英講肖的

2019-10-06 13:01

不分區安全名單估12至14席 民進黨內卡位戰開打

2019-10-06 13:55

卸任官員：若再出現口譯哥 考試院只能當啞巴

2019-10-06 13:19

觀察站／韓國瑜請假迎敵 要奪回選戰主導權

2019-10-07 00:28

藍委再質疑軍機出現韓家農舍上空 國防部：救災訓練

2019-10-06 13:07

南投藍綠競總成形 他獨當還諷綠「夕陽下山」團

2019-10-06 19:12

板橋輔選提「大港開唱」 李佳芬：很多媽媽放聲痛哭

2019-10-06 15:42

郭台銘讚他絕對值得台灣重用 黃健庭：眼光很好！

2019-10-06 23:02

與郭台銘熱線一個禮拜 王金平：每天跟郭說Hello

2019-10-06 17:09

馬郭初選後首度同台 拱黃健庭選台北市長

2019-10-07 00:21

李佳芬狂趕行程 金門同鄉會鄉親苦等40分鐘

2019-10-06 13:48

李佳芬參訪大安庇護農場 懇請韓粉全力相挺黃志雄

2019-10-06 17:11

黃健庭談台東治縣 馬英九讚「無中生有」

2019-10-06 19:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top