羅智強臉書投票 反吳敦義列不分區第1名竟有「92共識」

2019-10-07 11:42 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ╱即時報導



國民黨主席吳敦義考慮自排明年不分區立委候選名單第一名，要爭取下屆立法院長，引發黨內少質疑。國民黨台北市議員羅智強則表示，他自辦臉書民調，反對吳敦義列名不分區第一名的剛好出現「九二共識」，他建議吳敦義何不學學洪秀柱？

羅智強說，日前，他騎電動機車，從台北騎到台南為出征天下第一綠選區的洪秀柱助選。從台北出發時綿綿細雨，到了台南則是豔陽高照。他總共騎10多個小時才騎到台南，騎到最後，手麻腰酸屁股痛，當然是很辛苦，但精神卻很亢奮。因為，他覺得能用這種苦行的方式，為洪秀柱加油很有意義。而到了台南後，更馬不停蹄地當洪秀柱的分身，連辦了六場街頭演講，並幫洪秀柱去歸仁掃市場、掃廟口，紮紮實實地以陸軍步兵的精神，掃遍了洪秀柱的選區。

羅智強表示，而他最大的感動是，本以為去這「天下第一綠」的選區當洪秀柱分身、為洪秀柱拜票，應該會遇到民眾嗆聲，但你知道，他總共遇到了幾次民眾嗆聲呢？答案是：零。不管是在街頭演講，還是掃市場，並不是所有的人都支持洪秀柱，但至少，大家很肯定她出征艱困選區的勇氣。

這就是「明知不可為而為知」的力量。而這樣的力量，正是國民黨主席吳敦義該學習參考的。

最近，吳敦義因為列名不分區第一名的議題，被黨內許多同志砲轟，他先幫吳主席説個話，對於列名不分區第一名，吳敦義雖沒有否定，但也從來沒有説要排自己當不分區第一名。所以先不用急著批評。但許多的批評，吳敦義也不妨視為善意的提醒。

否則，當大家一面看著洪秀柱那種「明知不可為而為」的勇氣，去征戰一個超級艱困的選區，而手握不分區提名權的黨主席，卻把自己排進不分區第一名，就很容易讓人質疑，這是不是「知道能占位就占」的謀私？

羅智強說，如果吳主席決定把自己放進不分區名單，他真的誠懇建議，吳敦義把自己放在不分區第15名的邊緣位置（一般評估，國民黨這次不分區大概可以拿到12到15席），以宣示為國會衝票，力拚國民黨國會過半的決心。

事實上，吳主席也該了解。不分區若能拿到15席，就代表國民黨國會有極大機會過半，吳敦義不但可以進立法院，他再去選立法院長，正當性十足，風風光光，名正言順。

反之，若不分區拿不到15席，意謂國民黨的立委選舉可能選得不夠好，可能過不了半。那時就算吳敦義放不分區第一名，大家也會質疑他的正當性，而且他只能當一個陽春立委，他是卸任副總統，在政治的譜系上，是遠遠大過一個陽春立委。何必為一個陽春立委，自損高度？

更重要的是，吳還沒説自己排第一名，黨內就砲聲隆隆。若吳把自己放在不分區第一名，國民黨還不用等選舉結果，選前就很可能大地震。

羅智強表示，他在臉書辦了一個投票，問臉友吳敦義若排入不分區立委，應該排第1名，還是第15名（邊緣）？截至目前不到一天，有高達1萬7000位臉友投票，其中92％的臉友認為吳敦義應列名不分區第15名，而不是第1名。堪稱臉友們的「92共識」。如此一面倒的民意，吳主席該聽聽！